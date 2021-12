Jahreswechsel - Silvester-Feuerwerk in Stralsund: Was erlaubt ist, was nicht

Corona sorgt für ein Böllerverbot – erneut. Auch in Stralsund darf keine Pyrotechnik verkauft werden, öffentliche Feuerwerke sind abgesagt, Menschenansammlungen untersagt. Doch es gibt einen Lichtblick.