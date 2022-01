Stralsund

Wie man ohne Feuerwerk mit spektakulären Bildern ins neue Jahr startet, zeigen zahlreichen Fotos der Gruppe Light-Painting Stralsund. Diese hat Hobbyfotograf Hartmut Heidrich vor fast genau einem Jahr ins Leben gerufen. Etliche der zehn Mitglieder waren zum Jahreswechsel mit der Kamera unterwegs – und haben kreative Motive eingefangen.

Was Light-Painting ist

„Light-Painting oder Light-Writing ist eine fotografische Technik aus der Langzeitbelichtung“, erklärt Hartmut Heidrich. Der Stralsunder Taxifahrer hat sich die Fähigkeiten in der Freizeit angeeignet. „In der Regel muss es für die Fotos dunkel sein. Durch bewegte Lichtquellen entstehen dann unterschiedliche Formen.“

„Lametta-Feuerwerk“ von Hartmut Heidrich. Es sieht zwar aus wie eine Flamme, ist aber eine Inszenierung für die Kamera. Verwendet wurde unter anderem eine Rettungsdecke, Lametta und eine Taschenlampe. Quelle: Hartmut Heidrich

In der Stralsunder Fotogruppe sei der Fantasie keine Grenzen gesetzt. „Erst habe ich mich im Internet schlau gemacht und angefangen, selbst viel zu basteln“, sagt Heidrich. „Vieles packt man aber nicht allein. Daher habe ich die Fotogruppe ins Leben gerufen.“

Hartmut Heidrich, Taxifahrer und Leserfotograf aus Stralsund. Er hat die Gruppe Light-Painting Stralsund ins Leben gerufen. Quelle: privat

Für seine Bilder „Lameta-Feuerwerk“ oder auch „Lichtspektakel mit Feuerwalze“ hat er unterschiedlichste Materialien wie Stahlwolle, Lametta oder auch eine alte Rettungsdecke verwendet. Inszeniert hat er es nicht etwa in einer Dunkelkammer, sondern unterhalb einer Brücke, wo es nachts besonders duster ist. „Wir sind eine bunte Truppe von Leuten. Leider konnten wir uns wegen Corona 2021 oft auch nur in einer kleinen Runde von Fotofreunden treffen. Hoffentlich wird dies 2022 besser.“

Silvesterengel im Schuppen gemalt

Weil man dieses Jahr nicht knallen durfte, hatte es sich Anne Pallentin auf dem eigenen Grundstück gemütlich gemacht. „Langeweile kam für uns nicht infrage“, sagt sie.

Dieser Silvesterengel entstand im Schuppen von Anne Pallentin. Sie hatte das Gebäude zur Dunkelkammer umfunktioniert. Quelle: Anne Pallentin

„Daher habe ich den Schuppen kurzerhand in eine Dunkelkammer umfunktioniert.“ Zwar hätte sie vor Ort nur wenige Materialien gehabt, dennoch sei Silvester ein gelungener Fotoabend geworden. Eines der Ergebnisse: der Silvesterengel.

Bildergalerie: Light-Painting zum Jahreswechsel – Spektakuläre Fotos aus Stralsund

Zur Galerie Fast wie Feuerwerk: Die Stralsunder Light-Painting-Fotografen haben die Hansestadt zum Jahreswechsel spektakulär in Szene gesetzt. Ob Leuchtfeuer, Rügenbrücke oder Marienkirche, die Fotografen waren trotz Regen und Nebel unterwegs. Hier sehen Sie eine Auswahl der schönsten Motive.

In der Fotogruppe organisiert sind auch langjährige OZ-Leserfotografen wie Anke Hanusik oder Axel Plate. Plate, der vor dem Ruhestand auf der Stralsunder Werft gearbeitet hat, setzte für Silvester das Stralsunder Molenfeuer gekonnt in Szene. „Das war mein Feuerwerk“, sagt Plate. Aber auch andere Motive zählen zum Light-Painting. So war Wolfgang Wilde an der Rügenbrücke unterwegs – und fing dort die Leuchtspuren der Autos ein, die nun malerisch den Weg zu den Pylonen erklimmen.

Bei Nacht, Nebel und Regen zu schönen Motiven

Auch Uwe Ruhk war bei Wind, Nebel und Regen unterwegs. Sein Ehrgeiz war an Silvester größer als der Frust über das Schietwetter. „Ich habe mein Rad genommen und zum Jahreswechsel das Flair unserer schönen Hansestadt eingefangen“, sagt er.

Stralsund, die Stadt der Strahlen und Sterne. Quelle: Uwe Ruhk

Dabei kam das schön Bild „Stralsund, Stadt der Strahlen und Sterne“, heraus. Wer mehr über Light-Painting erfahren möchte, kann sich der Gruppe anschließen. Dafür kann man einfach eine Mail an Hartmut Heidrich schreiben unter hartmutheidrich56@gmx.de.

Von Kay Steinke