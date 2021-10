Silvester in Stralsund: Wird es ein Feuerwerk geben?

Stralsund

In vielen Stralsunder Familien wird bereits beraten, wie der Jahreswechsel gestaltet werden soll. Eine zentrale Frage dabei: Was macht man gegen 24 Uhr? Wird es Silvester ein Feuerwerk geben, dass man gemeinsam gucken an?

Corona-Landesverordnung macht Silvester-Planung kompliziert

Laut einer Info aus dem Rathaus bereit die Hansestadt ein Silvesterfeuerwerk vor. Dennoch ist die Lage kompliziert. So verweist die Hansestadt darauf, dass die aktuelle Corona-Landesverordnung MV die Auflagen, unter denen Veranstaltungen durchgeführt werden können, regelt. Diese hätte eine Gültigkeit bis 5. November 2021. „Insofern kann eine Entscheidung über die Durchführung eines Silvesterfeuerwerks frühestens mit bekanntwerden einer neuen Verordnung erfolgen. Das aber auch nur verlässlich für den Fall, dass diese Verordnung dann über den 31.12.2021 hinaus gültig ist“, stellt die Hansestadt klar.

Unabhängig von dieser Planungsunsicherheit bereitet sich die Hansestadt jedoch auf die Durchführung eines Silvesterfeuerwerkes vor. „Wir gehen davon aus, dass Feuerwerke im Gegensatz zum letzten Jahr nicht grundsätzlich untersagt werden“, heißt es. Jedoch: „Eine Durchführung an einem zentralen Ort scheint dabei aus jetziger Sicht unrealistisch, da erwartbare Auflagen, die den jetzigen ähneln, nicht umsetzbar wären.“

OB Badrow: „Wir werden alles daran setzen, dass es wieder ein Feuerwerk geben kann.“

Hinzu kommen weitere Probleme. So fehlt aktuell ein zentraler Standort, der Platz für viele Besucher und eine schöne Kulisse bietet. „Hafeninsel und Strandbad kommen in diesem Jahr wegen der Baustellen dafür nicht infrage“, heißt es. Zum jetzigen Zeitpunkt wird nicht mit einer Lasershow geplant. Diese charmante Alternative hatte sich die Hansestadt vergangenes Jahr ausgedacht, als klar war, dass es kein Silvesterfeuerwerk geben wird. Damals erhellten mehrere Strahlen den Himmel über der Hansestadt.

Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) will seinen Hansestädter dieses Jahr aber wieder mehr bieten. „Wir werden alles daran setzten, dass es in diesem Jahr ein Feuerwerk für unsere Stralsunderinnen und Stralsunder geben kann“, so der Oberbürgermeister.

Wer privat ein Feuerwerk plant, sollte folgendes beachten

Böllern und eigene kleine Feuerwerke sind in Stralsund nicht verboten. Laut Sprengstoffgesetz dürfen am 31. Dezember und 1. Januar sogar pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 – also welche von denen eine kleine Gefahr ausgeht – auch von Personen abgebrannt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Zwar sind dafür bisher keine konkreten Verbotszonen bekannt, dennoch gibt es etliche allgemeine Regelungen, die beim Abbrennen von Feuerwerk in der Hansestadt dringend beachtet werden sollten. Zu diesen zählt unter anderem § 23 Absatz 1 1. SprengV (Sprengstoffgesetz) ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten. – Dieses ist zum größten Teil in der gesamten Altstadt und auf der Hafeninsel der Fall.

