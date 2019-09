Vier Jahrzehnte voller Musik

Stralsund

Vier Jahrzehnte – da kommt einiges an Anekdoten und Geschichten zusammen. Annemarie Köhler klappt eine umfangreiche Chronik auf und blättert durch 40 Jahre Stralsunder Singakademie. Denn so alt wird der Chor in diesem Jahr, und dieses Ereignis wird mit einem Jubiläumskonzert gefeiert, zu dem am 6. Oktober in das Große Haus des Theaters Vorpommern eingeladen wird.

„Da schauen wir auch musikalisch ein wenig zurück“, sagt Annemarie Köhler, die fast zu den Gesichtern der ersten Stunde gehört. „Ich bin seit 36 Jahren dabei“, sagt die Stralsunderin. Sie freut sich darauf, mit den anderen knapp 50 Chörsängerinnen und -sängern unter anderem Stücke aus einem Chansonsprogramm zu präsentieren, und aus der „Missa Brasileira“ zu singen, „die wir alle so lieben“, wie sie erklärt. „Außerdem werden wir aus unserem besonderen Programm etwas vortragen, in dem es ausschließlich um Komponistinnen ging“, ergänzt Sabine Schreiber.

Untrennbar mit der Singakademie ist der Name Günther Wolf verbunden, der den Chor von 1983 bis 2013 leitete. „Auch an ihn werden wir in unserem Jubiläumskonzert erinnern. Es kommen sogar extra einige ehemalige Chormitglieder“, verrät Annemarie Krüger.

Hat man als ein 40-jähriger Chor eigentlich Wünsche? „Oh ja!“, sagt Annemarie Köhler und Sabine Schreiber nickt bestätigend. Zum einen würden dringend neue Stimmen gebraucht, gern auch jüngere, vor allem aber Männerstimmen. „Ich würde mit wünschen, dass wir wieder stärker das Theater unterstützen können“, sagt Annemarie Köhler. Denn aus diesem Grunde ist die Singakademie einst gegründet worden – um den Opernchor des Theaters bei größeren Produktionen zu unterstützen. „Das Interessanteste für mich war dabei immer die ganze Entstehung so einer Inszenierung“, schaut Annemarie Köhler zurück.

Und dann fallen ihr noch die vielen Reisen des Chors ein. „Ach, wir waren und sind viel unterwegs. Svendborg, Stargard, Cottbus... Auch an das Festkonzert zum 750. Geburtstag Stralsunds kann ich mich gut erinnern. Wir haben mit vielen anderen Chören der Stadt gemeinsam gesungen. Ursprünglich sollte das draußen stattfinden, aber das Wetter war zu schlecht und wir sind in das Theater ausgewichen. Wir haben alle wie die Heringe zusammengedrängt auf der Bühne gestanden.“

Für Sabine Schreiber und Annemarie Köhler ist der Spaß an der Musik und am Singen das Entscheidende, warum sie im Chor singen. „Vor allem das gemeinsame Singen“, sagt Sabine Schreiber. „Es ist einfach schön, dazu zu gehören, mit den anderen etwas gemeinsam zu machen, und man darf auch den Wissenszuwachs nicht unterschätzen“, ergänzt Annemarie Köhler.

Mit dem neuen Chorleiter Benjamin Saupe, der nun bereits seit sechs Jahren dabei ist, kam frischer Wind in das Ensemble. „Ich leite einen Chor, der ein unglaubliches Potenzial hat und mit dem ich eigene künstlerische Projekte umsetzen kann“, sagt der 35-Jährige. Er sei immer auf der Suche nach neuen Ideen und könne sich zum Beispiel vorstellen, mal etwas über den Naturschutz zu machen. Er jedenfalls freut sich auf die Zukunft mit „seiner“ Singakademie.

Die Singakademie probt immer mittwochs von 19 bis 21 Uhr im Schwesternheimathaus in der Großen Parower Straße. Karten für das Jubiläumskonzert am 6. Oktober um 16 Uhr im Großen Haus des Theaters Vorpommern sind an der Theaterkasse erhältlich.

Von Miriam Weber