Singen macht glücklich: Stralsunder Gospelchor „N’Choir for Heaven“ gibt es seit 17 Jahren

„Wir haben den Pommern-Charme“, sagt Diane Siebert und muss dann selbst ein bisschen lachen. Die 45-jährige Stralsunderin gehört zu den Sängerinnen und Sängern des Gospelchors „N’Choir for Heaven“. Wenn man mal ehrlich ist, dann bringt man Gospel und norddeutsches Temperament nicht unbedingt sofort zusammen. Doch das sehen die etwa 30 Chormitglieder rund um Chorleiter und Kirchenmusikdirektor Matthias Pech gelassen.

Immerhin gibt es den Gospelchor bereits seit 17 Jahren am Sund. „Vor fast 20 Jahren wurde die Idee, so einen Chor zu gründen, noch von der Fachhochschule und der Marinetechnikschule mit angeschubst“, erinnert sich Matthias Pech und wird ein klitzekleines bisschen wehmütig, wenn er daran zurückdenkt, dass damals die Hälfte der Sänger Jugendliche waren. „Das ist heute nicht mehr ganz so“, sagt er und rührt die Werbetrommel, dass „N’Choir for Heaven“ sich immer über stimmliche Unterstützung freut. Dabei hat dieser Chor das gleiche Problem wie viele andere der Stadt: „Mehr Männerstimmen wären wirklich toll.“

Chor und Familie unter einem Hut

Im Moment gehören Peter Schrewe und Manfred Zech zu den wenigen Männerstimmen. Während Manfred Zech bereits von Anfang an dabei ist, singt Peter Schrewe seit 2005 im Chor. Und für beide steht fest, dass es nach wie vor viel Spaß macht, gemeinsam zu singen. Übrigens ist der Chor manchmal gleich Familiensache. Ehefrauen singen gemeinsam mit ihren Männern im Ensemble oder die Mama gemeinsam mit der Tochter wie bei Diane und Frieda Siebert.

„Als ich mal einen Auftritt des Chors gesehen habe, ist der Funke sofort übergesprungen“, erinnert sich Diane Siebert. „Ich wollte da unbedingt mit dabei sein.“ Das ist nun neun Jahre her und mittlerweile ist auch ihre 17-jährige Tochter Frieda mit im Boot. Sie hatte bei einem Workshop zugeschaut und „dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht“, sagt Frieda.

Beeindruckende Konzerte

Diese Workshops werden von den Musikern besonders geliebt, weil „wir dann oft externe Dozenten einladen“, sagt Matthias Pech. Und das sei hilfreich und immer mit Spaß verbunden. Wenn das Wort Workshop fällt, dann kommen die Chorsänger fast ins Schwärmen. „Wisst ihr noch? Im Jahr 2010 mit Donna Brown? Oder Nathan De’Shon Myers?“ Besonders in Erinnerung geblieben sind den meisten außergewöhnliche Auftritte. Etwa die Abschlusskonzerte nach den Workshops oder das beeindruckende Konzert „Ever smiling Liberty“. „Das war ein geniales Erlebnis“, erinnert sich Diane Siebert. Dieses Rockoratorium sei großartig gewesen.

„Es war ein tolles Gefühl, in der Jakobikirche aufzutreten.“ Außerdem sei eine richtige Band dabei gewesen, musikalische Unterstützung kamen von Trompeten und Saxofonen. „Auch wenn wir uns lange dagegen gesperrt haben“, wie Inge Wessel zugibt. „Es war eine große Herausforderung, denn am Anfang klang das alles komisch für uns. Aber wir wurden da toll rangeführt.“ Und als am Schluss der Mix aus „Rock, schnulzigen Popballaden und Jazz“ stand, sei man irre stolz darauf gewesen, dass „wir das geschafft hatten“, sagt Inge Wessel.

Musikalisch breit aufgestellt

Musikalisch festgelegt ist „N’Choir for Heaven“ nicht unbedingt. „Wir sind sehr breit aufgestellt“, sagt Matthias Pech. Es gebe viel Zeitgenössisches und durchaus auch „kirchlichen Einschlag. Das liegt beim Gospel in der Natur der Sache.“ Aktuell sollten die Proben für eine große Aufführung im Sommer des kommenden Jahres laufen. Dann soll die Friedensmesse, „Missa Parvulorum Dei“ aufgeführt werden.

Doch bis es damit weitergeht, müssen sich die Sänger etwas gedulden. Auch hier macht das Coronavirus einen dicken Strich durch die Rechnung. „Aber wenn es mit unseren Chorproben weitergeht, freuen wir uns, wenn sich neue Stimmen zu uns gesellen“, sagt Matthias Pech. Geprobt wird immer donnerstags um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum in der Lindenstraße. „Wer Interesse hat, kann einfach vorbeischauen.“

Einfach mitsingen

Für viele ist dieser wöchentliche Termin eine feste Größe. „Mir macht die Musik einfach Spaß und es ist schön, wenn man gemeinsam andere Leute begeistern kann“, sagt etwa Jutta Zawadzinski. „Ich komme gern her“, sagt die 68-Jährige. Zu ihrem 60. Geburtstag hatte sie sich vorgenommen, noch einmal etwas ganz anderes zu machen. „Und der Chor ist es dann geworden“, sagt sie mit einem Lachen.

Menschen mit Musik begeistern, das macht der Chor nun seit fast 20 Jahren. Aufführungen gibt es zu verschiedenen Anlässen, ob nun zum Weihnachtsfest, Pfingsten oder bei Gottesdiensten. Und der nächste Auftritt von „N’Choir for Heaven“ kommt ganz bestimmt.

Von Miriam Weber