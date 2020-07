Singer-Songwriter-Abend in Stralsund

Stralsund

Der Greifswalder Künstler Artur Apinyan tritt am Freitag ab 19 Uhr im Stralsunder Restaurant „Liguori Ristorante & L'Osteria“ auf. Besser bekannt ist er in Vorpommern mit seinem Projekt Artur und Band. Im neuen Stralsunder Szene-Italiener in der Ossenreyerstraße tritt er jedoch ganz klassisch als Singer-Songwriter mit Klavier an. „Nach langer Zeit im Proberaum ist es für mich ein schöner Auftakt, um wieder unter Menschen aufzutreten“. sagt Apinyan. „Ein wenig Kunst und Kultur auf musikalischer Ebene tut richtig gut.“

