Stralsund

Schädel, Skelette, Langknochen und Wirbel – der Anblick einer Baugrube in der Stralsunder Wolfgang-Heinze-Straße ist nichts für schwache Nerven. Sofia Kuschinski geht hier regelmäßig mit ihrem Hund spazieren und berichtet: „Vor einigen Wochen bemerkten wir, dass Ausgrabungsarbeiten starteten. Plötzlich lagen auf dem Gelände überall Knochen herum. Auch ein Kinderskelett konnte man in einer Vertiefung einer freigelegten Mauer erkennen.“

Gestaunt habe sie über die Big Packs – weiße Kunststoffsäcke, in denen normalerweise Steine oder Sand transportiert werden. „Darin wurden die Knochen verstaut, so viele sind das.“ Einige der Schädel seien eingeschlagen gewesen. Mit ihren Nachbarn habe sie sich ausgetauscht und sich gefragt, was für ein unheimlicher Ort hier eigentlich freigelegt werde.

Mittlerweile ist klar, dass hier ein Stück eines im Mittelalter angelegten Friedhofs freigelegt wird. Er gehörte zum Kloster Mariakron, das im Zuge der Reformation zerschlagen, also aufgelöst, wurde.

„Kinderköpfe und ganze Körperlein“

Die Beobachtungen der Anwohnerin decken sich auf erstaunliche Weise mit einer Beschreibung aus den autobiografischen Aufzeichnungen von Bartholomäus Sastrow. Er war Bürgermeister der Hansestadt von 1578 bis 1603 und beschrieb, was bei der Zerstörung der Klosteranlage zutage trat: „Man habe in Zerbrechung des Closters in den heimlichen Gemechern, auch sonst, Kinderkopffe, auch woll gantze Corperlein vorsteckt vnnd vorgraben befunden.“

Detlef Jantzen vom Landesamt für Denkmalpflege und Kultur bestätigt, dass bisher etwa 100 Skelette entdeckt worden seien. In den oberen Schichten lägen einzelne Knochen. Der Boden war hier im Laufe der Jahrhunderte immer wieder bewegt worden. In tieferen Schichten seien die Skelette noch vollständig.

Unter den Gebeinen könnten auch die der Stralsunder Näherin Maria Flint sein, die 1765 wegen Mordes vor dem Tribseer Tor hingerichtet wurde. Ihr Fall erlangte über die Stadtgrenzen hinaus große Berühmtheit und gilt Literaturwissenschaftlern als Vorlage für die dramatische Figur des Gretchens in der Tragödie „Faust“ von Goethe.

Abbildung: Maria Flint vor dem Blutgericht. Gerichtssitzung in der Laube unter dem Rathaus. Lithographie, 1839. in: Wochenzeitschrift "Sundine. Unterhaltungsblatt für Neu-Vorpommern und Rügen". 1839, Seite 3. Quelle: Stadtarchiv Stralsund

Geschwängert, verlassen und dramatische Wendungen

Auch der Greifswalder Professor Gunnar Müller-Waldeck hatte zu Maria Flint geforscht und berichtet: „Sie arbeitete als Näherin auf dem Gut zu Gager/Mönchsgut.“ Der Sohn des Pächters, ein schwedischer Leutnant, habe ihr ein Eheversprechen gegeben. Als sie schwanger wurde, verließ er sie jedoch. „Die Eltern waren inzwischen verstorben. So sah sie verzweifelt in der Kindstötung den letzten Ausweg, dem Elend zu entgehen.“ Maria Flint gestand die Tat und wurde zum Tode verurteilt.

Doch dann gab es eine überraschende Wendung: Der treulose Kindsvater organisierte eine Entführung, bei der vier Männer ums Leben kamen. Maria wurde nach Dresden gebracht und bis Mitteldeutschland steckbrieflich gesucht. „Der Leipziger Jurastudent Johann Wolfgang Goethe hörte von diesem Fall: Allein, verlassen, verzweifelt wurde Maria Flint – wie später die Gretchen-Gestalt – von ihrem Gewissen gequält. Wie jene die Entführung durch Faust aus dem Kerker ausschlägt, so stellte sich Maria Flint ihrer Schuld und kehrte aus freien Stücken in Erwartung des Todes in ihre Heimatstadt zurück.“

Charmante Spekulationen

Um bei Goethes „Faust“ zu bleiben: „Grau, mein Freund, ist alle Theorie.“ Peter Koslik, Pressesprecher der Hansestadt, sagt zu solchen Gedankenspielen nur: „Die Theorie, dass Maria Flint auf dem Friedhof begraben gewesen sein könnte, hat sicherlich Charme. Jedoch sind das Spekulationen, wir bauen daher eher auf gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse der Fachleute."

Auch Detlef Jantzen wiegelt ab: „Einen Bezug von dieser Grabungsstelle zu historischen Legenden und Personen herzustellen ist derzeit reine Spekulation.“

Grundstückseigner Rainer Köppen will die Gebeine, die nicht vom Landesamt zu Forschungszwecken archiviert werden, in eine würdige letzte Ruhestätte umbetten lassen: „Sie werden definitiv nicht in der Baugrube bestattet“, betont er. „Das werden wir auf dem städtischen Friedhof machen und dafür auch die Kosten tragen.“

Juliane Schultz