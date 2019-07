Stralsund

Sie ist eine traurige Berühmtheit und findet keine Ruhe: Die Kindsmörderin Maria Flint, die einst in Stralsund lebte und auch hier ihren Tod fand. Auch über 200 Jahre nach ihrem Tod am 20. Dezember 1765 erregt sie die Gemüter. Bei den derzeitigen Bauarbeiten in der Wolfgang-Heinze-Straße/Mariakronstraße sind zahlreiche Gebeine entdeckt worden. Unter ihnen auch die der Maria Flint?

Ein Blick ins Stadtarchiv zeigt, dass die Mariakronstraße, die von der Wolfgang-Heinze-Straße bis zum Moorteich führt, ihren Namen im Jahr 1899 erhielt. Zuvor war sie ein Teil des Mönchenhofs. Der Name geht auf das Birgittinenkloster Marienkrone zurück, das dort vor vielen Jahrhunderten stand. Der Birgittinerinnenorden wurde 1370 von der heiligen Birgitta von Schweden gegründet und erfreute sich vor allem im 15. Jahrhundert im Ostseeraum großen Zulaufs. 1421 stellten Stralsunds Stadtväter die vor der Stadt gelegene Kapelle St. Magdalenen und den dazugehörigen Kirchhof für das neue Kloster zur Verfügung. Am 20. Juli 1421 zogen die Nonnen in die Stiftung Marienkrone ein.

Kloster bei Kirchenstürmerei geplündert

Das Stralsunder Kloster war, wie alle anderen Häuser des Ordens, ein Doppelkloster. Das heißt, dass Nonnen und Mönche dort lebten – natürlich streng voneinander getrennt. Doch dem Kloster war kein gutes Schicksal beschieden. In der Osterwoche 1525 plünderten und verwüsteten die Bürger der Stadt bei der sogenannten Kirchenstürmerei das Kloster.

Die Nonnen um ihre Äbtissin Margarete Suhme fanden im Katharinenkloster Zuflucht, doch ihr Klostergebäude in der Tribseer Vorstadt lag in Trümmern. Fortan wurde das Areal, auch nach Abriss der Klostermauern bis 1616, bis weit ins 18. Jahrhundert als Friedhof für Arme und Hingerichtete genutzt.

Beim Bau der Kaufhalle wurden Klosterreste gefunden

Das „Flinthaus“ am Kütertor in Stralsund. Quelle: GUNNAR MÜLLER-WALDECK

Die Bebauung mit der heutigen Straßenführung begann um die Jahrhundertwende durch den Stralsunder Spar- und Bauverein. In der Stralsundischen Zeitung vom 28. Mai 1903 ist davon zu lesen, dass im Bereich Tribseerschulstraße (ab 1952 Wolfgang-Heinze-Straße)/Baumschulenstraße bei Bauarbeiten Menschenknochen und Schädel gefunden wurden. „Unklar ist, ob dieses Massengrab aus der Zeit des Klosters Mariakron oder aus Wallensteins Zeiten stammt.

Vermutlich Ersteres, da man bei weiteren Grabungen auf Fundamentmauerwerke des Klosters stieß“, heißt es aus dem Stadtarchiv. So war in der Stralsundischen Zeitung Ausgabe 141 (1931) erwähnt, dass der Bauverein 18 Zweiraumwohnungen auf diesem Areal gebaut hat und dass im Vorfeld der Bauarbeiten Knochenfunde und Mauerreste des Klosters Mariakron freigelegt wurden. Beim Bau der Kaufhalle in den 1980er-Jahren, dem heutigen Edeka, wurden ebenfalls noch Fundamentreste des Klosters gefunden.

Pastor begleitete Maria Flint auf ihrem letzten Gang

Ob es tatsächlich der Ort ist, an dem Maria Flint ihr Leben verlor, darüber gibt es keine gesicherten Angaben. Doch ein Aufsatz von Rudolf Baier, der 1902 in seinen „ Stralsundischen Geschichten“ erschien, gibt Aufschluss darüber, wie es gewesen sein könnte. Darin zieht Rudolf Baier nicht nur „ein umfangreiches Aktenkonvulut aus dem hiesigen städtischen Archive in Verbindung mit dem Ratsprotokollbuche von 1765“ heran, sondern auch die Tagebuchaufzeichnungen des Pastor Müllers, der damals Maria Flint auf ihrem letzten Gang begleitete, und eine novellistische Bearbeitung des Stoffes des Leutnants Friedrich von Suckow, die er in der viel gelesenen „Sundine“ im Jahr 1838 und 1839 veröffentlichte.

Das Schicksal der Maria Flint Katharina Maria Flint wird im Jahr 1739 in Stralsund als Tochter eines Schuhmachers geboren. Ab 1761 arbeitet sie als Näherin sie beim Pächter Diek in Gager. Nach Überlieferungen wurde sie in ihrer Zeit in Gager immer wieder von den Söhnen des Pächters bedrängt und schließlich von Leutnant Johann Diek schwanger. Als er ihr beistand verweigerte, verließ sie Gager und kehrte 1764 in ihr Elternhaus im Stralsunder Johanniskloster zurück. Im Frühjahr 1765 gebar sie ihr Kind, erwürgte es und verscharrte es. Doch die Tat blieb nicht unentdeckt. Gegen Maria Flint wurde Anklage erhoben und sie zum Tode verurteilt. Für Johann Diek, den Vater des Kindes, war das der Zeitpunkt, sich nun doch für Maria Flint einzusetzen. Als alle Bestechungsversuche der Richter nichts brachten, plante er die Befreiung Maria Flints aus dem Gefängnis – und setzte diese Idee auch um. In der Nacht zum 29. Oktober 1765 befreite Diek Maria Flint aus der Kustodie, dem heutigen Haus Bielkenhagen 7. Doch am 2. Dezember kehrte sie zurück und stellte sich freiwillig. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde am 20. Dezember das Todesurteil vollstreckt.

Unter anderem ist in diesem Aufsatz über den Tag der Hinrichtung zu lesen, dass Menschenmassen den Weg Maria Flints säumten. Vom Gefängnis ging es zum Rathaus, von dort zum Tribseer Tor, das sich am Ende der Tribseer Straße befand. Ab dort führte der Weg mit der Kutsche zum Richtplatz. Wo sich dieser befand, beschrieb Pastor Müller nicht. Doch in der „Sundine“ nimmt von Suckow Berichte einer Augenzeugin auf vom „Schafkirchhof, der früher Mönkhof hieß“.

Baier schreibt dazu: „Auf diesem Platze erhob sich bis zur Reformation das Kloster Brigittiner Orden Marienkron. Neben dem Kloster befand sich der zu diesem Kloster gehörende Friedhof...“. Doch ob der Weg Maria Flints und ihrer Richter tatsächlich dorthin führte, bleibt ungewiss. Dirk Schleinert, Direktor des Stralsunder Stadtarchivs drückt es so aus: „Es bleibt also weiterhin spannend in Bezug auf die Frage, wo denn genau Maria Flint hingerichtet und begraben wurde. Wir können aber nicht in die Vergangenheit zurückfliegen.“

