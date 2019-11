Kein Durchkommen in Stralsund: Wege auf dem Dänholm durch Zaun versperrt

Stralsund

Zoff auf dem Dänholm: In einem bereits Jahre währenden Streit wird nun das nächste Kapitel geschrieben.

Dabei geht es um ein Areal auf dem nördlichen Dänholm, ein „Goldstück“, wie es Dieter Horstmann nennt, dessen Segelmacherei „Dimension Sails“ dort seit acht Jahren ihren Sitz hat. Direkt an der Kaikante, direkt nach der Ziegelgrabenbrücke. Eingemietet hat sich Horstmann in ein Gebäude, dessen Eigentümer die Fisch GmbH ist.

Doch das Grundstück, auf dem sich die Gebäude der Fisch GmbH befinden, gehört der Code-A-Phone AG International. Geschäftsführer Heinz Müller hatte es vor 14 Jahren von der Treuhand ersteigert. Eine schwierige Gemengelage. „Man kann sagen, dass wir eigentlich seitdem mit Herrn Müller im Clinch liegen“, sagt Hans Ganschow, Geschäftsführer der Fisch GmbH.

Kommunikation nur über Anwälte

„Vor vier Jahren kam es für uns zur ersten ernsten Auseinandersetzung“, sagt Dieter Horstmann. Damals hatte Heinz Müller den Weg zum Betrieb einfach geschlossen. „Nur eine einstweilige Verfügung sorgte damals dafür, dass unsere Kunden und wir die Werkstatt wieder erreichen konnten“, sagt der Segelmacher.

Die nächste böse Überraschung gab es vor einigen Tagen. „Ich kam nicht zur Werkstatt, da auf dem Weg dorthin gebaut wurde“, erinnert sich Jan Wiechmann, der in der Segelmacherei arbeitet. Die Bauarbeiten, das war das Setzen eines Zaunes, der nun das Grundstück umschließt und auch die beiden Zuwegungen über den Liebitzweg versperrt. Lediglich an einem Weg gibt es ein geöffnetes Tor.

Auf dem Dänholm in Stralsund gibt es Zoff. Ein Grundstückseigentümer hat um sein Grundstück einen Zaun gezogen. Doch die Gebäude auf dem Areal gehören nicht ihm. Der Weg zu ihnen ist erschwert. Quelle: Miriam Weber

Dieter Horstmann wollte sich die Willkür des Grundstückseigentümers nicht gefallen lassen und ging erneut zum Anwalt, da das Erreichen der Werkstatt erschwert ist. „Was ist, wenn er plötzlich das Tor verschließt“, fragt Horstmann.

Doch genau dieser Eingang ist es, an dem die einstweilige Verfügung nun scheiterte. „Über seinen Anwalt hat Heinz Müller erklären lassen, dass er das Tor nicht schließen wolle“, sagt Rechtsanwalt Kai-Uwe Wittenbecher. „Aber ganz ehrlich, warum baut jemand ein Tor, das er nicht schließen will“, äußert er sein Unverständnis über die Entscheidung des Gerichts.

Öffentliche Wege versperrt?

Zusätzlich brisant wird die Sache durch den Fakt, dass es sich bei der Straße, an der nun das Tor steht, um einen öffentlichen Weg handelt. Dazu erklärt Pressesprecher Peter Koslik: „So lange das Tor geöffnet ist, ist alles in Ordnung. Sollte es jedoch geschlossen sein, bitten wir darum, dass unverzüglich das Stralsunder Bauamt unter bauamt@stralsund.de oder unter Telefon 03831/252870 informiert wird.“

Denn die Rettungswege müssten offen gehalten werden. „Im Extremfall würde die Feuerwehr auch einfach durch das Tor brettern“, verdeutlicht Koslik. Bei der zweiten Zuwegung, die derzeit durch den Zaun versperrt ist, werde im Moment geprüft, ob diese öffentlich ist und damit frei zugänglich sein muss.

Kein Rankommen an die Kaikante

Auch der Weg zur Kaikante und zu den alten Fischkuttern ist versperrt. Quelle: Miriam Weber

Damit nicht genug, zieht sich dieser Zaun an der gesamten Kaikante entlang. „Wir haben von nichts gewusst, denn Gespräche über Pläne oder Vorhaben auf dem Grundstück gibt es mit Herrn Müller schlicht nicht“, sagt Hans Ganschow. Der Zaun am Wasser bedeutet für ihn, dass er nicht mehr zu seinen alten Fischkuttern kommt, die an der Kaikante liegen.

Eine schwierige Situation, wie Ganschow sagt. Denn das Grundstück zu betreten, habe ihm Heinz Müller verboten, und nun ist auch über Umwege kein Rankommen mehr an die Kutter, aber „die Boote müssen ja nun mal gewartet werden“, sagt der Stralsunder.

Was Heinz Müller auf dem Gelände plant, darüber weiß niemand etwas. Auch auf eine Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG reagierte er nicht. „Getan hat er hier seit Jahren nichts“, sagt Hans Ganschow und fügt hinzu, dass alles mehr und mehr verwahrlose.

Das rief vor einer Woche das Ordnungsamt der Hansestadt auf den Plan, das einen Hinweis erhalten hatte, dass eines der Gebäude quasi als Müllhalde genutzt werde. Auf Anfrage erklärt Stadtsprecher Peter Koslik: „Die Ermittlungsergebnisse wurden der zuständigen Abfallbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen zur Kenntnis und weiteren Bearbeitung übergeben.“

