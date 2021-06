Slow Food: Genuss-Experten entdeckten Rügen und Stralsund

Stralsund

Slow Food ist in Vorpommern auf dem Vormarsch. Die Gegenbewegung zum Fast-Food-Trend rückt den Genuss und eine gesunde, nachhaltige Ernährung in der Vordergrund. Seit 25 Jahren etabliert sich diese Lebenskultur in Deutschland. Mathias Schilling, Bio-Landwirt von der Insel Öhe, holt diesen Trend nun nach Stralsund, Rügen und Hiddensee. Zuletzt begutachtete eine Experten-Delegation unter der Führung von Slow Food Deutschland seine Unternehmungen.

Die Exkursion um Dr. Nina Wolff, Vorstandschefin von Slow Food Deutschland, machte Stopp in Stralsund, Schaprode und auf Hiddensee.

In den Highlands von Hiddensee: Mathias Schilling. Quelle: Christian Rödel

Als Erstes wurde der Fischladen „Rasmus“ besichtigt. Neben dem berühmten Bismarck-Hering wurde hier der Hiddenseer Pfefferlappen verkostet. Erst kürzlich hatten Schilling und seine Frau Nicolle das traditionsreiche Stralsunder Altstadt-Geschäft von Henry Rasmus übernommen, weil dieser in den Ruhestand gegangen ist. „Wir entwickeln das Geschäft weiter. Auch die fast in Vergessenheit geratene Sprotte wird bald wieder ihre Renaissance erleben“, sagt Mathias Schilling, der seine viele Ideen immer wieder in neue Geschäftsmodelle an der heimischen Küste gießt. In seinem Restaurant „Hafenkater“ in Vitte auf Hiddensee kredenzte er den Leuten von Slow Food Deutschland, wo Schilling selbst seit Jahren Mitglied ist, kross gebackene Sprotten. „Ein köstliches Gedicht ist das“, meinte die Agrarwissenschaftlerin Viola Stegmann, die bei Slow Food Deutschland in der Fisch-Kommission tätig ist.

„Wir müssen aufpassen, dass die Ostseefischer und ihr Handwerk nicht immer mehr zur Folklore degradiert werden, wenn sie nur noch im Hafen Netze flicken, um als Anschauungsobjekte für Touristen zu dienen“, warnt Heiko Miraß (Staatssekretär im Schweriner Finanzministerium, SPD). Quelle: Christian Roedel

Udo Tremmel vom Stralsunder Büro für kulinarische Maßnahmen, der die Delegation begleitete, schlug Schilling vor, „das gastronomische Angebot künftig durch Rüganer Käse aus Bisdamitz zu erweitern“. Tremmel, ein absoluter Spezialist für Käse aus der Region, merkte weiterhin an, dass die Hofkäserei gerade erst aus dem Dornröschenschlaf aufersteht. Mathias Schilling, der sonst selbst als Netzwerker und Vermittler zwischen lokaler Esskultur in Erscheinung tritt, nahm den Hinweis wohlwollend an. Nach der Verkostung von Hiddenseer Kutterfisch-Konserven erfuhren die Genuss-Experten, dass Schilling auch ein passionierter Rinderzüchter ist.

150 Rinder von Öhe nach Hiddensee verschifft

Erst vor wenigen Tagen hat der 39-jährige Besitzer der Insel Öhe, die seit gut 700 Jahren als Familiengut der Schillings bewirtschaftet wird, 150 seiner Rinder auf die Insel Hiddensee verschifft. Von der Hansestadt Stralsund hat er auf dem „Söten Länneken“ große Weideflächen gepachtet, damit das Vieh hier viel Auslauf hat. Schlachthöfe auf Rügen und in Stahlbrode verarbeiten das Fleisch. So zirkulieren die Erzeugnisse in einem kleinen, regionalen Kreislauf.

Meeresbiologe fürchtet um heimischen Hering

„Der Greifswalder Bodden ist das größte Heringslaichgebiet im südlichen Ostseeraum, und gerade hier kommt es wegen der Einträge durch die Landwirtschaft zur Eintrübung des Wassers, weshalb die Sonne schwer die Oberfläche durchdringen kann“, sagt Professor Henning von Nordheim (Meeresbiologe, Uni Rostock). Quelle: Christian Roedel

Während der mehrtägigen Exkursion gab es auch einen Abend mit Podiumsdiskussionen im Schaproder Restaurant „Schillings Gasthof“. Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft kamen dort zusammen. Der Meeresbiologe Henning von Nordheim verwies in seinem Redebeitrag auf die Problematik der geringer werdenden Heringsbestände in einheimischen Gewässern. „Durch die Landwirtschaft wird viel Dünger in den Bodden eingeleitet. So kommt es im größten Heringslaichgebiet im südlichen Ostseeraum zu Eintrübungen der Wasseroberfläche.“ Für die Pflanzen, an denen die Eier der Heringe sonst „festkleben“, sei dies ein echtes Problem. „Die Fotosynthese des Wassergrases wird behindert“, sagt der Wissenschaftler von der Uni Rostock, der fast drei Jahrzehnte als Direktor für Meeresschutz auf der Insel Vilm tätig war. Zudem beklagte der renommierte Meeresforscher, dass die Heringe oft vor dem Ablaichen gefischt werden, was der Population gleichfalls nicht zuträglich ist.

Fischerei steht in MV als Handwerk vor dem Aus

Die Slow Food-Delegation beschäftigte sich auch mit dem Fischerei-Handwerk in der Region. Sie konsultierten unter anderem den Hiddenseer Fischer Sven Thürke. Der 45-Jährige klagte den Genuss-Experten sein Leid in Sachen Fangquoten und sprach die schwierige Rekrutierung von jungen Menschen an. Denn den Fischern fehlt es an Nachwuchs. Thürke: „Was wir machen, findet die heutige Generation anstrengend. Vieles müsste sich ändern, damit man auch in Zukunft noch gut von dem Job leben kann. Sonst kann man den Job Fischer selbst den eigenen Kindern nicht schmackhaft machen“, so Thürke. Viele seiner Kollegen würden bereits die Abwrackprämie für ihre Kutter nutzen, der traurige Trend halte an.

Von Christian Rödel