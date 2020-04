So gehen Stralsunder Lungenärzte mit dem Coronavirus um

Stralsund

Von einer großen Welle mit Corona-Infizierten sind wir in Vorpommern-Rügen bisher zum Glück verschont geblieben. Ganz im Gegenteil, die Zahlen steigen sehr langsam, in Stralsund gibt es seit Tagen keine neuen Infektionen. „Wir sind quasi immer auf Abruf, wappnen uns für den Fall, dass...“, sagt Dr. Christian Warnke, Chefarzt der Pneumologie. Gerade im Zuge der jetzigen Lockerungen müsse man auf alles vorbereitet sein.

Warum ist der Nordosten bisher so glimpflich davongekommen? Weil wir so gute Luft hier haben? „Okay, wir haben hier sehr gute Luft“, lacht Christian Warnke und schiebt hinterher: „Ich sehe aber eher drei andere Gründe für die geringen Infektionszahlen.

Erkenntnislage ändert sich täglich

Erstens haben wir vergleichsweise wenig Leute, die in Österreich und Italien Ski fahren, zweitens waren unsere Winterferien sehr früh. Und drittens haben wir das Land rechtzeitig abgeriegelt. Die meisten Leute halten sich dran. Das macht sich bemerkbar.“ Und natürlich habe auch die geringe Bevölkerungsdichte zu weniger Ansteckung geführt als in den Ballungsgebieten.

Aber auch wenn die Ärzte in der Klinik für Lungenkrankheiten noch nicht vor so großen Corona-Herausforderungen standen wie im Süden Deutschlands, ist diese Zeit aufregend und anstrengend zugleich. „Wir bekommen jeden Tag so viele Informationen, weil sich ja auch die Erkenntnislage ständig ändert. Da ist der Austausch ganz wichtig. Und der funktioniert in unserem Team“, sagt der Chefarzt und meint damit drei Oberärzte und vier weitere Fachärzte (zwei davon in der Intensivmedizin). „Ganz wichtig ist auch die gute Zusammenarbeit mit Schwestern und Pflegern.“

Mediziner arbeiten sehr gut zusammen

Eine Telefonkonferenz jagt die nächste, dennoch sieht Chefarzt Warnke darin einen großen Gewinn. „Wir beraten da mit Uniklinik, Rettungsdienst, Gesundheitsamt, den Medizinern vom Krankenhaus West und vielen mehr. Dieser Austausch ist wichtig, um in so einer Krise voneinander zu profitieren. Richtig gut ist da auch unser deutschlandweites Helios-Netzwerk. Was die Kollegen da in anderen Städten in ihrer täglichen Arbeit über die Virus-Infektion wissen, geben sie an uns weiter.“

Auch die Zusammenarbeit mit Notaufnahme, Intensivstation und Hygienefachleuten im Haus klappt bestens. „Wir stehen außerdem in gutem Kontakt zum Verein für Intensivpflegedienste. All das zeigt: Wir als Lungenfachärzte sind da nur ein Rädchen von vielen“, betont Christian Warnke bescheiden. Der 47-Jährige leitet seit September 2017 die Pneumologie bei Helios in Stralsund. Zuvor war er leitender Oberarzt an der Uniklinik in Greifswald.

Bis zu 52 Intensivbetten stehen bereit

Natürlich hat das Hanseklinikum seit Wochen einen Pandemieplan (die OZ berichtete). Viele Bereiche wurden zugunsten der Corona-Kranken runtergefahren. 30 Intensivbetten stehen zur Verfügung. „Wir konnten bisher auf 40 Intensivbetreuungen hochfahren“, erklärt der Facharzt für Inneres und Pneumologie und schiebt nach: „Wir werden jetzt noch mal eine neue Station eröffnen, so dass wir insgesamt auf 52 Betten kommen. Das Personal kann man natürlich nicht herbeizaubern. Da müssen auch die Ärzte aus anderen Fachbereichen aushelfen. Viele wurden in puncto Intensivmedizin nachgeschult, gleiches gilt für das Pflegepersonal.“ Selbst niedergelassene Ärzte stehen im E-Fall bereit.

Doch auch ohne Covid-19-Patienten haben die Pneumologen keinesfalls den ganzen Tag nur mit dem „Verdauen“ von Corona-News zu tun. „Natürlich läuft bei uns die Behandlung von Tumorpatienten, die machen 80 Prozent unserer Fälle aus. Aber auch Menschen mit Lungenentzündungen werden weiterhin professionell behandelt.“

Chefarzt: In der Klinik ist es sicher

Eines möchte Dr. Warnke unbedingt loswerden: „Keiner braucht vor einer Behandlung im Krankenhaus Angst zu haben. Hier drin sind die Leute sicherer als draußen, und das hat einen guten Grund: Wir gucken alle an, testen sehr viel. Ein großes Plus in Stralsund – und die richtige Strategie. Nach einem Tag – der Test wird in einem Greifswalder Labor ausgewertet – wissen wir Bescheid“, so der Lungen-Facharzt und ergänzt:

„Wir haben viele Patienten, die genau auf Covid-19 untersucht werden. Wir fragen nach möglichen Kontakten, filtern nach Symptomen. Dazu können wir ein Zelt vor der Notaufnahme nutzen. Bei Corona-Verdacht gibt es einen separaten Raum oder bei mehr Bedarf eine zweite Notaufnahme. Nach dem Abstrich bleibt der Patient in Quarantäne, bis das Testergebnis da ist. Wir haben dafür eine Extra-Station. Hinzu kommt unser Testzentrum am Krankenhaus West. Eines muss man aber ganz klar sagen: Im Moment sind alle Verdachtsfälle bei uns negativ.“

Pflegeheime sind besonders gefährdet

Was macht dem Chefarzt in diesen Tagen die größten Sorgen? „Einerseits ist es die Lage in Sachen Schutzbekleidung. Und dann denke ich auch oder besonders an die Pflegeheime und ihr Personal. Dort ist ja der Anteil Schwerstkranker viel höher, was ganz schnell zu Problemen führen kann. Wir haben das in anderen Städten gesehen...“, so der zweifache Familienvater, der in Greifswald lebt.

Apropos Greifswald. Sind sie noch da, die Konkurrenzgräben zwischen den Kliniken beider Städte? „Ich spüre davon nichts. Ganz im Gegenteil, wir arbeiten medizinisch super zusammen, haben einen guten und schnellen Draht. Andererseits sind viele Ärzte aus beiden Städten befreundet“, sagt der Mediziner, der übrigens in Neubrandenburg geboren wurde.

Und was macht ein Lungenspezialist, um von Corona und Co. abzuschalten? „Wir machen viel in Familie, sonst auch mit den Geschwistern, das geht ja im Moment nicht so. Aber trotzdem habe ich meinen Bruder bei der Organisation einer besonderen Ausstellung unterstützt. Und mein ganz großes Hobby ist die Fotografie.“

Von Ines Sommer