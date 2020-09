So kommt die Baubranche Vorpommern-Rügens durch die Coronakrise

Die Baubranche in Deutschland hat einen deutlichen Rückgang im Wirtschaftsbau zu verkraften. Darüber informiert der Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB). Seit fünf Monaten in Folge sei ein Rückgang im Vergleich Vorjahr in dem Bereich zu verzeichnen, zu dem gewerbliche, industrielle und landwirtschaftliche Aufträge privater Investoren gehören, beispielsweise für Bauten in den Gewerben Banken, Gas- und Elektrizität, Verkehr, Gesundheit, Sport und Kultur. Insgesamt liege jenes Auftragsvolumen gut eine Milliarde Euro unter dem Niveau von 2019. Moderate Anstiege gebe es hingegen im Bereich Wohnungsbau (plus zwei Prozent) und im öffentlichen Bau (plus 3,5 Prozent).

Wie aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes hervorgeht,konnten die Bauunternehmen im Juli das Umsatzniveau aus dem Vorjahr in etwa halten. Während der Umsatz im Wohnungsbau dabei um gut fünf Prozent stieg, fiel er im Wirtschaftsbau um circa drei Prozent und im öffentlichen Bau um 1,6 Prozent. Dank der steigenden Umsätze, die im ersten Quartal – also noch vor Corona – erzielt wurden, liegt der Umsatz im Bauhauptgewerbe insgesamt bei den Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten per Juli noch mit gut sechs Prozent im Plus.