Das lange Warten hat ein Ende. In Richtenberg erwacht das kulturelle Leben wieder, denn der Kulturtreff startet aus dem Lockdown, und zwar mit dem lang ersehnten nächsten Filmabend. Dazu sind die Kino-Freunde am Freitagabend auf die Freilichtbühne eingeladen. Auf dem Spielplan steht diesmal „Joker“. Der Streifen ist ab 16 Jahren zugelassen.

Bevor der Filmprojektor pünktlich im Dunkelwerden angeschmissen wird, haben die Besucher in Ruhe Zeit, ihren Negativtest oder den Impfausweis vorzulegen. Die Freilichtbühne öffnet nämlich schon um 20 Uhr. „Leider ist das ja noch Vorschrift. Und für diejenigen, die im Vorab keine Gelegenheit dazu haben, halten wir Tests bereit“, sagt Christine Rudolph vom Kulturtreff-Verein, der sich gut auf die Veranstaltung vorbereitet hat. Und dazu gehört natürlich auch das Ordern von Getränken aller Art.

Kino-Sommer auf der Freilichtbühne

Nach dem Wiedereinstieg am Freitag geht es dann Schlag auf Schlag weiter an der Kino-Front. „Das schönste Mädchen der Welt“ wird am 25. Juni gezeigt. Am 16. Juli steht „Die Hochzeit“ auf dem Plan. „Dem Horizont so nah“ heißt es am 30. Juli, bevor am 6. August „A Star is born“ geplant ist. Auf „Mama gegen Papa“ können sich die Filmkieker am 20. August freuen.

„Außerdem wollen wir Flohmärkte auf unserer Wiese organisieren, und wir versuchen wieder, einen Kabarett-Abend anzubieten, vielleicht gelingt es uns ,Die Leipziger Pfeffermühle’ dafür zu gewinnen“, hofft die 2. Vorsitzende des Kulturtreffs.

Neu ist die Zusammenarbeit mit dem „Regio-Ring Richtenberger See“, das ist ein Blitz-Bio-Markt, in dem Kunden online ihre regionalen Bio-Produkte bestellen und dann wöchentlich auf dem Gelände des Richtenberger Kulturtreffs abholen können.

Highlight bleibt Helmerich

Herzstück des Vereins, der 1998 gegründet wurde, ist und bleibt natürlich die Helmerich-Sage, die jedes Jahr auf der Freilichtbühne aufgeführt wird. Die Vorstellungen für Teil 15 sollen am zweiten September-Wochenende stattfinden. Zum Glück dürfen die kleinen Schauspieler jetzt wieder proben. Wie Christine Rudolph der OZ verriet, wurde die lange Corona-Zeit genutzt, ein neues Stück samt Drehbuch zu schreiben. „Für die Kinder war das eine schlimme Zeit, umso mehr freuen sie sich, dass es endlich wieder losgeht.“ Das Probenlager für das neueste Stück steigt vom 13. bis zum 15. August. Und dann geht auch der Kulissenbau in die heiße Phase. Wie man die Richtenberger Theater-Crew kennt, wird auch an Licht- und Toneffekten nicht gespart. Wen Helmerich diesmal rettet, das wollte uns aber noch keiner verraten...

Kultur kämpft sich zurück

Alle hoffen nun, dass sich die Kultur wieder einen Platz in der Gesellschaft erkämpft. Dabei hatte der Richtenberger Verein alles Mögliche versucht, in abgespeckter Form und trotz Corona publikumswirksam zu arbeiten. „Wir hatten kleine Märchen geschrieben – für wenige Darsteller, wollten den Fans auch unter Corona-Bedingungen etwas bieten. Aber mit dem zweiten Lockdown war das ja dann alles vorbei. Das hat uns hart getroffen“, blickt Christine Rudolph zurück.

Dabei hatte der Richtenberger Kulturtreff schon zu Beginn der Pandemie mit dem ersten Lockdown ganz schön zu kämpfen. Doch nach einem Hilfeschrei auch in der OZ spendeten viele Leute und sicherten so das Überleben dieser wichtigen Kultureinrichtung in der kleinsten Stadt des Landes MV.

Und mit dem Helmerich-Theater Ende September 2020 konnten die kleinen Künstler etwas zurückgeben. Viele ließen sich anstecken vom Theaterfieber! Das wünschen sich die Macher auch für den Sommer 2021. Denn es soll jetzt mit neuem Schwung und Elan wieder in die Vollen gehen, und der Verein hofft, dass auch die Richtenberger und ihre Gäste wieder richtig Bock haben auf Kino in geselliger Runde, auf Helmerich-Theater, Märchenmarkt und vieles mehr.

Von Ines Sommer