Stralsund

Mehrere hundert Jahre alt sind die Giebelhäuser in der Frankenstraße. Heute strahlen sie in schickem Weiß und geben dank weiterer Farbakzente ein prächtiges Bild ab. Noch vor nicht allzu langer Zeit sah es ganz anders aus. Die DDR investierte nicht in den Erhalt der alten Gebäude, Wille und Material fehlten.

Die Häuser in der Frankenstraße waren zur Wende so sehr vom Verfall bedroht, dass eines schon durch ein Stahlgerüst vor dem Einsturz bewahrt werden musste. Durch die Gründung einer Genossenschaft konnten sie gerettet werden. Ein Schicksal, das exemplarisch ist für viele Bauten in der Stadt.

Denn 1989 prägten Ruinen, Lücken und zerstörte Bausubstanz die Straßen. Im Dezember des Jahres wurde auf Initiative von Stralsunder Bürgern zunächst ein allgemeiner Abriss-Stop für die Altstadt beschlossen. Zum Glück, möchte man heute sagen.

Zwar war die Sanierung eine Mammutaufgabe. Doch sie hat sich gelohnt. Die Hansestadt ist wegen der über 500 denkmalgeschützten Gebäude, die zum Großteil in den vergangenen Jahren mit dem Treuhänderischen Sanierungsträger Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH (SES) aufwendig restauriert wurden, einer der Tourismus-Magneten in Mecklenburg-Vorpommern.

Kosten der Stadterneuerung bisher: 430 Millionen Euro

Die SES kann auf drei erfolgreiche Jahrzehnte zurückblicken. Eigentlich hätte sie das auch schon im vergangenen Jahr getan, doch Corona ließ das nicht zu. So wurde das Jubiläum kurzerhand „30+1“ genannt und am Donnerstag in der Jakobikirche mit etwa 100 Gästen und Mitarbeitern nachgefeiert.

Seit ihrer Gründung 1990 sind rund 430 Millionen Euro in den Städtebau in Stralsund geflossen – in 8500 Einzelprojekte. Ein Großteil der Aufgaben (85 Prozent) wurde von einheimischen Firmen umgesetzt. Neben den Häusern wurden auch Straßen, Wege, Plätze, Spiel- und Sportstätten, Schulen, Sporthallen, Grün- und Freiflächen neu gebaut oder umgestaltet. Zudem entstand im Kleinen Wiesenweg ein Baugebiet für 430 Wohnhäuser für 1500 Einwohner. Zu den größten Projekten zählten der Bau des Ozeaneums und die Sanierungen von Theater, Rathaus und Altem Markt.

„Es wäre naiv, zu glauben, wir könnten jemals fertig werden“, sagte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) in der Feierstunde. „Das wäre Stillstand. Und Stillstand ist Rückschritt.“ Also, wie geht es weiter? Carsten Schwarzlose, der gemeinsam mit Ronny Planke bei der SES die Geschäfte führt, blickt voraus: „Wir bauen gerade die nördliche Hafeninsel um. Mit Stufen am Wasser wird sie viel mehr Flair bekommen. Der Neue Markt wird umgestaltet. Die Klöster stehen auf der Liste. Das Stralsund Museum ist in Arbeit, das Schulzentrum am Sund und die Burmeisterschule ebenso und bald geht es an die Schützenbastion.“

Oder, wie Alexander Badrow es zusammenfasst: „Für Stralsund gilt das Baumarktmotto: Es gibt immer etwas zu tun. Jippi ja ja – jippi jippi je!“

Von Kai Lachmann