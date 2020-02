Ozean-Riesen - So viele Kreuzfahrtschiffe wie nie zuvor laufen 2020 Häfen in MV an

Mecklenburg-Vorpommern erwartet in diesem Jahr 230 Anläufe von Hochsee-Kreuzfahrtschiffen – mehr als jemals zuvor. In Stralsund sind 120 Anläufe von Flusskreuzlinern geplant. Wir stellen die Schiffe vor.