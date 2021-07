So viele Stralsunder haben einen Migrationshintergrund 

Stralsund

In Stralsund leben immer mehr Nationen zusammen. Insgesamt 120 waren es im Jahr 2020. „Von den rund 60 000 Menschen, die in der Hansestadt gemeldet sind, hatten zuletzt rund 3900 Menschen einen Migrationshintergrund“, sagt wie Anja Schmuck, Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Stralsund. Damit haben 6,5 Prozent der Stralsunder einen Migrationshintergrund. In MV sind es sonst nur 4,6 Prozent. Die größte Migrantengruppe in Stralsund hat syrische Wurzeln. 1200 Menschen sind es ungefähr, die zweitgrößte Gruppe kommt mit ungefähr 300 Menschen aus Polen.

Vernetzungsprojekt bringt Menschen zusammen

Damit sich die unterschiedlichen Nationen näher kommen, hat die Hansestadt Stralsund zusammen mit dem „Weltpavillon“ im vergangenen Jahr ein Vernetzungsprojekt gestartet. Im Mittelpunkt stand dabei ein Aktionsstand auf dem Alten Markt in Stralsund. Mit kreativen Impulsen kam es dort zu einem interkulturellen Dialog mit Besuchern aus Syrien, Kambodscha, Afghanistan, Russland, Georgien, Palästina, Australien, Kuba, Marokko und auch den Niederlanden.

Geflüchtete erzählen ihre Geschichten

Mit einem digitalen Interviewtag wurde das Projekt 2021 fortgesetzt: Hier schilderten unter anderem Menschen aus Stralsund mit Migrationsgeschichte ihre Erlebnisse. Herausgekommen sind dabei die spannenden und individuellen Erzählungen von der Zahnmedizin-Studentin Nourulhuda K. und dem Kulturvermittler Mohamad A.. Mehr Infos zum Projekt finden Sie unter im Internet unter www.weltpavillon.de.

Von Kay Steinke