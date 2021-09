So will das Restaurant „Waterkant“ in Barhöft raus aus der Corona-Misere

Barhöft

Auch wenn es mit dem Bau des Wintergartens noch nicht geklappt hat – die beiden Terrassen vor dem Restaurant „Waterkant“ in Barhöft mit rund 60 Plätzen sind beliebt. Radwanderer – Stralsunder, aber auch Urlauber – schauen ebenso vorbei wie die ersten Kranichbesucher. Jede Sonnenminute kann hinter der windschützenden Glaswand und bestem Hafenblick ausgekostet werden.

Platz für Familienfeiern

Doch auch im Inneren hat sich während der Corona-Krise, die auch die Barhöfter Restaurant-Neustarter hart getroffen hat, einiges verändert. Die Veranda wurde zu einem extra Gastraum umgebaut, so gibt es hier jetzt Platz für 60 bis 70 Gäste – genug Raum für kleine und große Familienfeiern. „Auch sonst haben wir für mehr Gemütlichkeit gesorgt“, sagt Josef Bast, der gemeinsam mit Peter Bahrdt das „Waterkant“ seit Eröffnung im März 2020 unter seinen Fittichen hat. Gleichzeitig habe man das Angebot auch aufs Catering ausgedehnt. „Das könnten Familien und Betriebe ja auch in Corona-Zeiten nutzen.“

Wer den Gastraum betritt, dem fällt gleich eine farbenfrohe Kuchenvitrine auf. Hier hat Nadine Spieler ihre Handschrift hinterlassen. Die junge Frau ist Konditorin und sorgt seit Mitte August für die süßen Verführungen im Restaurant. Da lacht einen zum Beispiel in Aqua-Blau das „Waterkant-Törtchen“ an, in dem sich eine besondere Pralinen-Kreation versteckt...

Außer-Haus-Verkauf gestartet

Kuchen, Torten, Kekse – alles selbst kreiert, und Brot bäckt sie auch noch. „Wir bieten das auch im Außer-Haus-Verkauf an. Wer also noch schnell was zum Kaffee holen will, kann vorbeikommen. Trotzdem arbeiten wir natürlich noch mit dem Klausdorfer Tortenservice zusammen“, betont Küchenchef Michael Vandrey, denn regionale Partner seien wichtig.

Auch in der Küche wird fleißig vorbereitet, und zwar von den Köchen Abdul (29), Michael Vandrey (32) und Manuel Kohn (36) Quelle: Ines Sommer

Das Waterkant-Team hat sich also breiter aufgestellt. Und wer die beiden Inhaber, die gleichzeitig den „Fleischladen“ in Stralsund betreiben, kennt, weiß, dass sie gern ihr Wissen weitergeben. „Die Grillkurse liefen super, deshalb haben wir jetzt die Idee, Kochkurse anzubieten“, verrät Josef Bast.

Von den Töpfen auf die Teller Bis Weihnachten stehen vier Kochkurse an, und zwar: am 10. und 24. November sowie am 8. und 22. Dezember. Start ist jeweils 15 Uhr im Restaurant „Waterkant“ in Barhöft. Der Küchenchef Michael Vandrey entführt in die Welt von Zubereitungsarten, Garmethoden, Zerlegen von Fischen und schließlich in die Welt der Aromen. Und das kommt vom Topf nach vier bis fünf Stunden hoffentlich auf den Teller: Variation von Edelfischen mit Kokossud – gebeizt/geflämmt/gebraten; „Fleischladen“-Spezialität mit marinierten Pilzen und Mango; Geschmorte Ente an hausgemachtem Preiselbeer-Rotkohl, Serviettenknödel und Backobstjus; Gebrannte Créme mit Pistazie. Buchen kann man den Kochkurs, der pro Person 139 Euro kostet und auch den Wein beinhaltet, unter Telefon: 0151-22056464 oder kueche@waterkant-restaurant.de. iso

Kochkurse an den Ruhetagen

Ab November werden dafür die Ruhetage im Restaurant genutzt. „Uns schwebt ein gemütlicher Abend vor, der für vier bis fünf Stunden an den Töpfen und Pfannen Spannung verspricht. Wir wollen ein Vier-Gang-Menü zaubern – von der Vorspeise bis hin zum Nachtisch“, zeigt Josef Bast den Rahmen. Aber natürlich geht es auch darum, ein paar Tricks zu verraten. „Wir wollen zeigen, wie ein Fisch ausgelöst und filetiert wird. Dabei ist mir auch wichtig, weiterzugeben, dass man alles vom Fisch verwenden kann, wofür, das werden wir dann auch erfahren“, grinst Koch Michael Vandrey. Ihm nimmt man ab, dass er Spaß beim Kochen hat, und auch den will er weitergeben.

Qualität der Produkte steht an erster Stelle

„Wir kochen als Gruppe, jeder übernimmt eine Aufgabe, kann aber jederzeit auch Hilfe bekommen oder sich Rat bei den anderen Teilnehmern holen“, findet der 32-Jährige, der beruflich von Ahrenshoop nach Barhöft wechselte und mit seiner Familie in Niepars wohnt, und schiebt hinterher. „An erster Stelle steht die Qualität der Produkte, die man verarbeiten will. Wichtig ist für uns ebenso Regionalität. Und es geht darum, saisonale Produkte zu verwenden. So stehen jetzt zum Beispiel Nierenzapfen auf dem Plan“, will der Küchenchef die Neugierde steigern. Übrigens: Dazu wird regionaler Wein kredenzt.

Am 10. November startet der erste Kurs, vielleicht schon eine Geschenkidee zu Weihnachten? Apropos Weihnachten, geschmorte Ente steht auch noch auf dem „Kursplan“.

2G für Team kein Thema

Derweil bleibt Corona natürlich ein Thema. Falls die Regeln strenger werden – wie steht man in Barhöft zu 2G? „Das ist nicht gut für uns. Wenn das freiwillig eingeführt wird, machen wir nicht mit“, ist sich Josef Bast sicher und hofft, dass im E-Fall für Gäste Tests möglich bleiben.

Von Ines Sommer