Es soll bunt werden im Stralsunder Hafen. Die Macher des Fischuppes veranstalten am Freitag von 18 bis 22 ihr erstes „Buntes Dinner“. Angelehnt ist die Aktion an das sogenannte „White Dinner“ oder auch „Dîner en blanc“. Diese Form des Social Dinings, die ihren Ursprung in Paris hat, bezeichnet das gemeinsame, privatorganisierte Massenpicknick von Freunden und Bekannten an prominenten städtischen Orten. Beim „White Dinner“ tragen alle Teilnehmer weiß.

„Statt weiß sind wir bunt!“

Auch in Stralsund sollen Nachbarn, Freunde und Gäste zusammenkommen. „Schmausen, schnacken und die Menschen um sich herum besser kennenzulernen“, schreiben die Veranstalter in einer Mittelung. „Jeder bringt eine Sitzgelegenheit mit. Einen Tisch oder einen Stuhl sowie Speis und Trank.“ So soll eine lange Tafel entstehen, an der Geschichten erzählt werden, in einer lockeren Atmosphäre. „Lasst uns zusammen einen schönen Abend miteinander verbringen. Tisch an Tisch, Lächeln an Lächeln“, schreibt Conny Eisfeld von der Fischuppen GbR.

Der Tisch ist schon fast gedeckt ;) Morgen, am Freitagabend ist es soweit! Wir freuen uns auf einen lauschigen Abend mit euch beim ersten Bunten Dinner auf der Stralsunder Hafeninsel! Jeder bringt etwas zu essen und zu trinken mit, ein Gedeck und im Sinne der Veranstaltung auch Tisch und Stuhl (oder spielt Dein rechter rechter Platz ist leer?). Damit bilden wir eine große Tafel entlang der Hafenkante und speisen und schnacken ab 18 Uhr alle zusammen: Stralsunderinnen und Stralsunder, Gäste und Freunde. Wir sind schon mächtig gespannt! PS: Wir haben vor Ort eine Bierbank und einen Grill mit Kohle, den ihr gerne nutzen könnt. Gepostet von Fischuppen - Dein Laden für Regionales am Donnerstag, 18. Juli 2019

Hier wird es bunt! Das „Bunte Picknick“ passiert am Freitag, dem 19. Juli ab 18 Uhr, direkt auf der Hafeninsel vor dem Fischuppen. Die Adresse: An der Fährbrücke 1a, 18439 Stralsund.

