Sie können nicht nur ihr Handwerk, sondern auch Social Media: Der „Stralsunder Malerbetrieb – Das Original“ begeistert auf Facebook und Instagram tausende Menschen, Tendenz steigend. Es gibt: Lustige Einblicke in den Arbeitsalltag, Partys, Entführungen ... bitte was?! Wie kreativ die Einfälle der Maler sind – und was sie damit erreichen wollen.