Stralsund

2022 heißt es endlich wieder: „Baut ein Solarboot und nutzt die Sonnenenergie zum Fahren!“ Aufgerufen sind Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte aller Altersstufen und Schulformen, die beim Rennen am 23. April auf dem Alten Markt in Stralsund teilnehmen wollen.

Es gibt dabei die Kategorien: Grundschulen, weiterführende Schulen, Solarboot-Schönheiten (Schüler-Jury), Lehrkräfte und ganz neu 3D-Modelle (Konstrukteurswertung). Anmeldung per E-Mail erfolgen bis zum 6. März an die E-Mail Klimaschutz@stralsund.de. klimaschutz@stralsund.de.

Stadt stellt die Bausätze

Nach der Anmeldung gibt es vom Klimaschutzbeauftragten Solarbausätze (je nach Größe der Gruppe), Tipps zum Bau und nähere Infos zum Ablauf. Schnelles Anmelden lohnt sich: die Anzahl der zur Verfügung stehenden Bausätze und Startplätze ist begrenzt.

Zur Teilnahme in der Kategorie 3D-Modelle bietet die Hansestadt in Kooperation mit dem MakerPort Stralsund eine kostenfreie Workshop-Reihe zur 3D-Modellierung an. Diese richtet sich an Stralsunder Schulkinder ab der 8. Klasse. Auch hier gerne per E-Mail an Klimaschutz@stralsund.de anmelden. Die Anmeldefrist für die Workshop-Teilnahme endet am 27. Februar.

Weitere Infos gibt es beim Klimaschutzbeauftragten der Hansestadt Stralsund Stephan Latzko über Klimaschutz@stralsund.de und telefonisch unter 03831 252 753.

Von iso