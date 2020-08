Stralsund

Alles schwitzt und stöhnt. Die hochsommerlichen Temperaturen machen einem ganz schön zu schaffen. Da rinnt schon fast beim Nichtstun der Schweiß. Wie geht es erst den Menschen, die zusätzlich an einem heißen Arbeitsplatz zu tun haben oder nicht vor der Wärme fliehen können?

Schwitzen auf dem Bau

Auf dem Bau sind Martin Settegast und Luis Sousa in diesen Tagen der direkten Sonne ausgesetzt. Die Bauleute pflastern in der Stralsunder Altstadt einen Hof hinter der Böttcherstraße. „Bei Kopfsteinpflaster musst du jeden Stein einzeln in die Hand nehmen“, sagt Luis Sousa. Etwa 20 bis 30 Quadratmeter schafft er am Tag, auch wenn die Sonne vom Himmel brennt. „Am Montag hatten wir hier 34 Grad über dem Pflastersand“, sagt Martin Settegast.

Gefrorene Früchte am Stiel gab es für die Schimpansen im Stralsunder Zoo. Quelle: Miriam Weber

Sein Rezept gegen die Hitze: „Unbedingt Kopfbedeckung tragen, öfter mal eine Pause machen und viel trinken.“ Gut drei Liter laufen da in einer Schicht durch die Kehle. Das Mineralwasser stellt die Firma. Und nicht nur das. „Wir haben Kühlboxen für das Wasser dazubekommen, Sonnencreme und Sonnenbrillen. Und wenn du eine gute Firma hast, dann ist bei diesen Temperaturen auch schon mal früher Feierabend, so wie am Montagnachmittag“, sagt Settegast. Estra, das Rügener Erd- Straßen- und Tiefbauunternehmen ist für ihn „eine gute Firma“.

Bei der Firma Multibau aus Preetz gibt es für die Mitarbeiter vom Chef Matthias Gabel nicht nur jede Menge Wasser, sondern auch Eis. „Bei der Gluthitze am Montag habe ich die Jungs eher nach Hause geschickt. Eigentlich sind wir von 7 bis 16 Uhr auf der Baustelle. Aber das ging gar nicht mehr. Wir hatten 42 Grad und mehr – da verbrennt der Kleber auf den Steinen“, sagt der 44-Jährige.

Verkürzter Unterricht in den Schulen

Bei diesen Temperaturen kann einem schon mal ganz schwummerig im Kopf werden. Da kann es schon schwer- fallen, in der Schule wirklich immer dem Geschehen zu folgen. „Wir haben in einem Unterrichtsraum 29 Grad Celsius gemessen, das ist jenseits der Belastungsgrenze für Schüler und Lehrer“, sagt Gero Schwedhelm, Leiter der Regionalen Schule „ Adolph Diesterweg“.

Die Folge: „Wir haben die Unterrichtsblöcke auf 60 Minuten gekürzt.“ Bereits im Vorfeld waren sie coronabedingt von 90 auf 80 Minuten reduziert worden, „um ausreichend lüften zu können, und damit die Schüler an die frische Luft können.“ Zwar ist der verkürzte Unterricht zunächst bis zum Wochenende angesetzt, aber „da reagieren wir spontan auf die Situation vor Ort“, betont der Schulleiter.

Ähnlich sieht es am Hansa-Gymnasium aus. Auch dort wurde der Blockunterricht um 20 Minuten auf 60 Minuten gekürzt. „Eigentlich ist unser Backsteingebäude im Sommer recht lange kühl, wenn wir die Wärme draußen lassen“, sagt Schulleiter Thomas Janke. Doch in diesem Jahr ist auch in diesem Fall alles anders. „Wegen der Hygieneregeln ist ständig Durchzug und wir lassen die Hitze in unser Haus, und das hält die Wärme genauso gut wie sonst die kühlen Temperaturen“, erklärt Thomas Janke. „Doch damit kein kompletter Unterricht ausfällt, haben wir uns entschieden, den Unterricht für alle zu kürzen.“

Entspannt an die Arbeit gehen und viel trinken

Peter Reichel in seiner Keramikwerkstatt. Quelle: Miriam Weber

Ziemlich heiß wird es in der Werkstatt von Peter Reichel. Wenn er seinen Ton brennt, dann herrschen im Ofen 1130 Grad Celsius. „Beim Glasurbrand“, wie der Keramiker erklärt. An sich sei es nicht heiß, aber beim Abkühlen des Ofens wird es durch die Abwärme ganz schön hitzig. „Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich im Sommer immer genau an den heißesten Tagen brenne“, sagt der Keramiker zurückschauend mit einem Lachen.

Allerdings rudert er ein bisschen zurück: „Wenn es zu warm wird, verlasse ich einfach den Raum. Aber die Leute, die zum Beispiel in einer Kaffeerösterei oder einer Bäckerei arbeiten, müssen ja ständig dabei stehen. Das stelle ich mir anstrengend vor.“

Was Peter Reichel gegen die Hitze macht? „Vor allem nasse Arbeiten, also mit kaltem Ton arbeiten und mit Wasser. Oder“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu, „Sachen, bei denen ich mich nicht viel bewegen muss, zum Beispiel das Anmalen meiner Keramik.“

Gefrorene Früchte am Stiel für Schimpansen

Dusche für Eberhard – der fühlt sich dabei sauwohl. Quelle: Zoo Stralsund

Eigentlich ist es absurd, dass man oft sagt, man schwitze wie ein Schwein. Denn Schweine können gar nicht schwitzen, wie Jan Gereit, stellvertretender Zoodirektor erklärt. Eigentlich fühle sich das Angler Sattlerschwein Eberhard im Zoo sauwohl. „Doch bei Hitze kracht es mächtig in seiner Schwarte, da er nicht schwitzen kann.“ Deshalb nehme Eberhard das Angebot von Tierpfleger Peter Giebner dankend an, der mit einer Dusche kaltes Wasser über die Borsten rinnen lässt. „Das Wasser geht jedoch nicht verloren, sondern sammelt sich in der Suhle des Schweinegeheges. So enden die Wasserspiele mit einer Schlammpackung to go“, sagt Jan Gereit.

Doch Eberhard ist nicht der Einzige, der verwöhnt wird. Auch für Bären und Schimpansen gibt es gefrorene Früchte und Gemüse – für Letztere sogar am Stiel. Und in vielen Gehegen gibt es zusätzliche Wasserbehälter, in denen sich die Tiere auch mal abkühlen können.

Immer freundlich, auch wenn’s mal heiß ist: Bäckereifachverkäuferin Mandy Holzmann. Quelle: Lena-Marie Walter

So etwas wie Hitzefrei gibt es für Mandy Holzmann nicht. Die 21-Jährige ist Bäckereifachverkäuferin und stets für ihre Kunden da: „Man muss 120 Prozent geben und nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf fit sein.“ Bei 36 Grad Celsius hinter der Ladentheke ist das nicht immer einfach. Was sie dagegen unternimmt? Viel trinken und öfter vor die Tür gehen, um Luft zu schnappen.

Ordentliche Temperaturen herrschen auch am Rauchwurststand von Bernd Petera. „Der Ofen wird bis zu 80 Grad heiß. Zwischen 500 und 1000 Mal öffne ich den am Tag“, sagt der 62-Jährige. Die Sommerhitze kann ihn dennoch nicht davon abhalten, auf dem Wochenmarkt zu stehen: „Das ist alles Gewohnheitssache. Ich mache das schon seit 26 Jahren und stehe hier ja noch relativ im Schatten.“ Außerdem tröste ihn der Verkaufserfolg über die heißen Temperaturen hinweg.

Von Ines Sommer, Lena-Marie Walter, Jörg Mattern und Miriam Weber