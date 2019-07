Kenz/Bodstedt

Zu einem Konzert mit Thomas Lanz aus Berlin laden die Evangelischen Kirchen am Bodden am Mittwoch, dem 10. Juli, um 19.30 Uhr in die Kenzer Kirche ein. Der Eintritt ist frei.

Dieses Konzert ist der diesjährige Auftakt der Sommerkonzerte in den Kirchen am Bodden. Jeweils in den Monaten Juli bis September finden in den drei mittelalterlichen Kirchen in Flemendorf, Bodstedt und Kenz zahlreiche Konzerte und auch andere kulturelle Veranstaltungen statt.

Die „Original Wolga Kosaken“ sind am Freitag, dem 12. Juli, um 19.30 Uhr in die Kirche St. Ewald in Bodstedt zu Gast. Mit dabei ist an diesem Abend auch ein Balalaika-Ensemble. Karten sind im Vorverkauf in der Barther Touristinformation, dem Kirchenbüro in Kenz sowie an der Abendkasse erhältlich. Mit diesem Auftritt werden die Sommerkonzerte in den Kirchen am Bodden fortgesetzt.

Ein Großteil der Konzerte findet sich auch im Programmflyer der Kirchen am Bodden abgedruckt, der in vielen Kirchen, Geschäften und auch in der Touristinformation Barth ausliegt. Das Programm steht außerdem auf der Internetseite www.kirchen-am-bodden.de. Weitere Informationen über Pastor Kai Völker, Evangelisches Pfarramt in Kenz, Telefon 038231/2628.

iso