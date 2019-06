Stralsund

Im Juni beginnen wieder die Sommerkonzerte 2019 in der Stralsunder Marienkirche. Zu drei unterschiedlichen Veranstaltungen mit einem breitem Spektrum von Musikdarbietungen und Besetzungen wird diesmal eingeladen.

Am Mittwoch, 19. Juni, um 20 Uhr findet der erste Orgelabend an der historischen Stellwagen-Orgel statt. Zu Gast ist Martin Stephan aus Langenhorn. Er ist durch seine langjährige Tätigkeit in Halle und auf Sylt, seine ausgedehnten Konzerttourneen auf allen Kontinenten und zahlreiche CD-Aufnahmen bekannt geworden.

Martin Stephan ist einer der wenigen Orgelvirtuosen, der in besonders intensiver Weise die Kunst der freien Improvisation pflegt. In seinem Konzert in Stralsund wird zum Beschluss eine Improvisation zu Hörerwünschen erklingen. Außerdem spielt er berühmte Orgel-Kompositionen von Scheidt, Buxtehude und Bach. Karten zum Konzert für acht und fünf Euro sind ab 19.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Am Sonntag, dem 23. Juni, um 11.45 Uhr wird zu einer halbstündigen Chor-Orgel-Matinee in St. Marien eingeladen. Zum ersten Mal ist die Cantorei der Reformationskirche Berlin-Moabit in Stralsund zu Gast. Der Chor singt unter Leitung von Johannes Stolte Werke der Romantik und Moderne von Elgar, Grieg und Jenkins, Martin Rost musiziert an Stellwagen-Orgel altmeisterliche Choralbearbeitungen und Bach. Der Eintritt zur Matinee ist frei.

Als Abschluss eines mehrtägigen Seminars der Hochschule für Künste Bremen geben die Teilnehmer, etwa 25 Studierende der Abteilung Alte Musik, ein Konzert mit mehrchöriger Musik, wobei Stellwagen-Orgel und beide Musikemporen der Marienkirche (erbaut 1660) zum Einsatz kommen. Dieses außergewöhnliche Musikerlebnis findet am Samstag, dem 29. Juni, um 16 Uhr statt. Auf dem Programm steht venezianische Renaissancemusik, überwiegend komponiert von Mitgliedern der Familie Gabrieli. Die Gesamtleitung hat Professor Eduardo Bellotti. Auch hier ist der Eintritt frei.

Martin Rost