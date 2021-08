Sonderimpfaktionen: Vorpommern-Rügen plant Dörfertour 

Stralsund

Impfen an Stränden, Festivals und Stadtfesten, „Sommernachtsimpfen“, „Immunisierung to go“ oder Impfen vorm Einkaufszentrum mit einer Bratwurst als Belohnung für den Piks: Die Verantwortlichen im Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald lassen sich seit Wochen einiges einfallen, um die Vakzine von Biontech und Co. in die Oberarme der noch ungeschützten Einwohner zu bekommen. Dem deutschlandweiten Trend der nachlassenden Impfbereitschaft soll so entgegengewirkt werden. Warum gibt es solche außergewöhnlichen Aktionen nicht auch in Vorpommern-Rügen? Oder bringen sie eigentlich gar nichts?

„Impfsonderaktionen müssen aus medizinischer Sicht vertretbar und nachvollziehbar sein. Auf Festivals, Strandaufgängen oder Dorffesten Impfungen anzubieten, stehen nicht immer im Einklang mit der Medizin“, meint Sandra Lehmann von der Öffentlichkeitsarbeit des Landratsamtes. Sie erklärt, dass Vorpommern-Rügen eine andere Struktur aufgebaut habe. „Seit Dezember 2020 sind wir mit unseren mobilen Teams im Einsatz und seit März mit unseren Außenstellen im gesamten Landkreis präsent.“

Neben dem „Hauptquartier“ in Stralsund gibt es Einrichtungen in Bergen auf Rügen, Ribnitz-Damgarten, Bad Sülze, Barth und Grimmen. „Wir waren bisher sehr stark in der Fläche vertreten und auch der einzige Kreis, der sich so aufgestellt hat“, so die Sprecherin. Vorpommern-Greifswald hat hingegen nur drei Zentren – in Greifswald, Anklam und Pasewalk.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einbruch von 50 Prozent im Juli

Zudem verweist Lehmann darauf, dass seit einigen Wochen keine Terminvergabe mehr für eine Corona-Impfung notwendig ist, auch an Samstagen geöffnet wird und an ausgewählten Tagen Impfen in den Abendstunden möglich ist. Doch obwohl das Angebot größer wird, sind die Zahlen weiter rückläufig. Im Juli brachen sie um 50 Prozent ein. Deshalb will der Kreis nun auch verstärkt – medizinisch vertretbare – Sonderaktionen in Angriff nehmen, beispielsweise eine Dörfertour. Details gibt es dazu noch nicht.

Mehr als 140 000 Impfungen Vorpommern-Rügen hat mit seinen mobilen Teams und in den Impfzentren bisher 142 000 Impfungen verabreicht. Darüber informiert die Pressestelle des Landkreises, in dem 225 000 Menschen leben. 67 000 Spritzen waren Zweitimpfungen oder die Einmalimpfungen mit Johnson & Johnson. Angeboten werden zudem die Mittel von Biontech und Moderna. Durch die Impfungen bewertet Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises, Inzidenzwerte anders als vorher. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales bezieht auch die Zahl der Einweisungen in Krankenhäuser und deren Auslastung ein. Heusler schließt sich dieser Art der Risikobewertung an. Maßnahmen könnten künftig aus diesem umfassenderen Bild abgeleitet werden.

In der vergangenen Woche wurde am Freitag und Samstag am Strelapark geimpft, was am Montag weitergeführt werden soll – von 10 bis 16 Uhr. Auch auf dem Alten Markt wurde am vergangenen Mittwoch mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks ein Zelt aufgebaut, in dem schnell und unkompliziert Impfungen verabreicht wurden. Der Andrang blieb allerdings überschaubar. „Sonderaktionen müssen intensiv beworben werden“, nennt Lehmann einen Grund. „Wir sind gerade erst dabei, dieses Netzwerk aufzubauen, sodass wir uns erhoffen, bei den Aktionen demnächst eine höhere Impfzahl zu erreichen.“

Viele ältere, bereits immunisierte Personen erkundigten sich im Zelt vor dem Rathaus, wie es mit einer dritten Spritze, der sogenannten Booster-Impfung, aussieht. Wann und wie es damit in Vorpommern-Rügen losgehen soll, ist noch nicht entschieden. Laut Sandra Lehmann laufen derzeit Gespräche auf Bundes- und Länderebene mit den Verbänden der niedergelassenen Ärzte. Klarheit solle es „in den nächsten Tagen“ geben.

Heide-Franziska Pieritz (81): „Ich wollte einfach nur wissen, ab wann es die Auffrischungsimpfung gibt. Die Ärztin sagte mir, dass höchstwahrscheinlich ab dem Herbst Booster-Impfungen angeboten werden.“ Quelle: Christian Rödel

Kleinvieh macht auch Mist

Bleibt die Frage nach dem Erfolg solcher Aktionen. Im Nachbarkreis sind die Zahlen mal zweistellig – 68 Dosen beim „Sommernachtsimpfen“ in Greifswald, mal liegen sie im niedrigen dreistelligen Bereich, wie beim „Drive-in-Impfen“ in Neuenkirchen, als 181 Personen eine Spritze bekamen. Kleinvieh macht auch Mist: Denn insgesamt sind die Zahlen beim südlichen Nachbarn etwas höher. Nach jüngsten Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales vom Freitag sind in VR 75 330 mindestens einmal geimpft (VG: 76 955), vollständig immunisiert wurden in VR 66 892 (VG: 70 441). Die Zahlen beziehen sich nur auf die Impfzentren.

Von Kai Lachmann