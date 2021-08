Sonnenblumen-Bilder aus Stralsund gesucht: Ausstellung geplant

Stralsund

Die ersten eingesandten Fotos zeigen einen Zwischenstand der Sonnenblumen-Mitmachaktion, zu der im Mai die Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden gemeinsam mit der Hansestadt aufgerufen haben. Möglichst zahlreich sollen die großen Blüten die Stadt bunter machen. 2000 Pflanztüten mit den Samen, Pflanzstäbchen und einer Aufzucht-Anleitung wurden dafür verteilt.

Ziel der Aktion ist es, Freude, Wärme und Licht zu verbreiten. „Genau das, was wir Menschen in diesen Zeiten brauchen“, so Andrea Lehnert, eine der Initiatorinnen für die Aktion. In allen Stadtteilen sind die Sonnenblumen nun bereits zu sehen. Oft ist am Pflanzstab auch ein Hinweis auf die Aktion zu finden. Noch hoffen die meisten Pflanzen auf reichlich Sonnenstunden, um kräftig in die Höhe klettern zu können.

Die ersten Bilder der Sonnenblumen-Mitmachaktion sind bereits eingegangen. Quelle: privat / Hansestadt Stralsund

Bilder sollen ausgestellt werden

Die ersten Messungen wurden jedoch schon vorgenommen. Wer auch seine besonders schönen oder großen Exemplare präsentieren möchte, kann seine Bilder noch bis zum 17. September an a.lehnert@st-mariengemeinde-stralsund.de senden.

Sie sollen dann zum Abschluss der Aktion am 26. September zum Erntedank in der Turmhalle der St. Marienkirche ausgestellt werden.

Von wbk