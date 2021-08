Stralsund

Lange Monate des Lockdowns haben viele Unternehmen in eine Schieflage gebracht. In letzter Zeit vermehren sich dabei auch die Sorgen um den Hansedom. Schließlich mussten hier ebenso Schwimmbad, Fitnessstudio, Hotel und Vogelsanghalle die Türen geschlossen halten. So wie andere Einrichtungen auch, bat in diesen Monaten das Fitnessstudio „Fit and funny“ seine Mitglieder darum, aufgrund von Liquiditätsproblemen von einer Kündigung der Verträge während der Schließung abzusehen und weiter ihre Clubbeiträge zu zahlen. Später wurden als Ausgleich Gutscheine angeboten.

Inzwischen haben alle Bereiche der HanseDom Stralsund GmbH wieder den Betrieb aufnehmen können. Für Verwunderung sorgte da eine Meldung der Stralsunder Handballer. Auf ihrem Facebook-Auftritt verkündete der SHV, dass sie ihren Fitnesspartner gewechselt haben. Bisher trat der HanseDom in der Form als Sponsor auf, dass die Sportler dort unentgeltlich das Fitnessstudio nutzen durften. Dieses Angebot scheint nun nicht mehr zu gelten. Die Handballer haben einen Vertrag mit einem anderen Stralsunder Fitnessstudio abgeschlossen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ungepflegter Eindruck – unzufriedene Gäste

Derzeit herrscht noch Betrieb vor dem Eingang des Spaßbades, wenn auch nur mäßiger. Der Parkplatz ist übersichtlich belegt. Die Gruppen der Schwimmvereine sammeln sich vor der Tür. „Mir sind die ungepflegten Außenanlagen aufgefallen. Auch im Spaßbad scheint schon lange nichts mehr gemacht worden zu sein“, schildert eine Freizeitsportlerin ihren Eindruck. So wurden die Duschen des Sportbades vor über einem Jahr überarbeitet, im Spaßbad selbst hat sich in der Vergangenheit nichts getan.

Den gleichen Eindruck macht das Wyndham Hotel mit seinen 114 Zimmern. Zwar ist der Parkplatz hier gut gefüllt mit deutschen und auch niederländischen Kennzeichen, Fassade und Balkone machen allerdings einen traurigen Eindruck. Dies machen Gäste auch auf den Buchungsseiten im Internet durch schlechte Bewertungen ihres Aufenthaltes deutlich. Auf Buchungsanfragen zu Veranstaltungen wird gar nicht reagiert. Anfragen zur Situation des HanseDoms und Wyndham Hotel seitens der OSTSEE-ZEITUNG ließ Direktor Jan Burghardt ebenfalls unbeantwortet.

Keine Insolvenz – Lage bleibt angespannt

Dr. Sascha Ott vom Amtsgericht Stralsund kann berichten: „Die HanseDom Stralsund GmbH ist bei uns eingetragen. Bis zum Wochenbeginn lag hier jedoch kein Insolvenzantrag vor“, so der Direktor, der damit die bereits aufgekommenen Gerüchte um eine Insolvenz vorerst entkräften kann. Auch Einträge bei der CreditReform lagen nach Anfrage bisher nicht vor.

Doch auch wenn Schwimmbäder, Fitnessstudios und Hotels derzeit längst wieder voll genutzt werden können, entspannt sich die Lage für den HanseDom so schnell nicht. Vor drei Wochen traf stattdessen ein Wasserschaden die Vogelsanghalle. Handballspiele können aufgrund des gewölbten Hallenbodens und Rissen im Linoleum vorerst nicht mehr stattfinden. Für das Training ist die Halle aber noch eingeschränkt nutzbar. Auch kulturelle Veranstaltungen sollen noch stattfinden können. Ein Gutachter soll jetzt den Schaden bewerten. Insbesondere die Stralsunder Handballer hoffen auf eine baldige Freigabe, da es an alternativen Spielorten in Stralsund mangelt.

Vom Dorint zum Wyndham

Die Leitung des Hotel mit dem dazugehörigen Hansedom ging bereits durch einige Hände. Am 1. Dezember 1999 wurde die damals größte Freizeiteinrichtung Mecklenburg-Vorpommerns als Dorint-Hotel eröffnet. Seit 2010 wurde es dann als Radisson Blu geführt. Durch die Partnerschaft zwischen der Hotelmanagement-Gesellschaft Grand City Hotel (GCH) und der amerikanischen Wyndham Hotel Group läuft das Haus seit November 2013 unter dem Namen Wyndham Stralsund.

Von Wenke Büssow-Krämer