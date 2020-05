Vorpommern

In vielen Städten Vorpommerns gibt es seit über 70 Jahren sowjetische Ehrenfriedhöfe. Sie erinnern an den Sieg der Roten Armee über Nazideutschland. Das herausragende Beispiel in dem bei Deutschland verbliebenen Teil Vorpommerns ist wohl die Anlage vor der Marienkirche auf dem Neuen Markt in Stralsund. Jeder Besucher Richtenbergs nimmt zudem den Obelisken mit der Gruft für Sowjetsoldaten darunter als prägend für die Stadt wahr.

Ehrenfriedhöfe in Bergen und Grimmen in Bahnhofsnähe

Sehr prominent ist ebenfalls der Standort des Friedhofs für Sowjetbürger an der Mauer des Adligen Fräuleinstiftes in Barth ausgewählt. In Bergen und Grimmen befinden sich diese gut sichtbar in Bahnhofsnähe. Für die Anlegung dieser Grabanlagen wurden gefallene und verstorbene Sowjetbürger zum Teil von recht weit entfernten Orten, zum Beispiel von Wolgast nach Greifswald, überführt.

Der sowjetische Ehrenfriedhof in Barth am Fräuleinstift Quelle: Eckhard Oberdörfer

Sowjetische Bezirksfriedhöfe wurden auf Befehl des Oberbefehlshabers der sowjetischen Militäradministration in Deutschland vom 15. April 1946 errichtet. Auf ihnen sollten zunächst nur Bürger der UdSSR beigesetzt werden. Für die Erstellung der Anlagen mussten die einzelnen Länder der sowjetischen Besatzungszone aufkommen.

Greifswald für Bezirksfriedhof vorgesehen

In Mecklenburg-Vorpommern sollte es in Rostock, Güstrow, Schwerin und Greifswald Bezirksfriedhöfe geben, wobei die Aktenlage nicht ganz eindeutig ist. In der Realität wehrten sich die regionalen Armeekommandeure und die neuen Verwaltungen gegen die Konzentration der Gräber an wenigen zentralen Orten – und das mit Erfolg. Es gibt viele Friedhöfe, auch Einzelgräber, die in der DDR Orte für Gedenkzeremonien wurden.

Sowjetischer Ehrenfriedhof gegenüber dem Bahnhof in Bergen auf Rügen Quelle: eob

In Greifswald, dem einzigen vorpommerschen Ort, für den ein Bezirksfriedhof vorgesehen war, gibt es nicht nur einen, sondern drei. Sie sind alle relativ schlicht gestaltet, an einem zentralen Punkt steht jeweils ein Obelisk mit Sowjetstern. Nummer eins befindet sich in der Innenstadt, gegenüber dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium an der Fleischerstraße. Dieser sollte ursprünglich Offizieren vorbehalten bleiben, was aber nicht geschah. Die anderen beiden Friedhöfe befinden sich auf dem Neuen Friedhof.

Sowjetisches Ehrenmal statt Kaiser Wilhelm

Der sowjetische Ehrenfriedhof in der Greifswalder Fleischerstraße Quelle: eob

Für die Monumente des sowjetischen Sieges mussten zum Teil deutsche Denkmale für Soldaten oder Politiker weichen. Zum Beispiel in Barth, wo zuvor ein Soldat an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs erinnerte. Auf dem Greifswalder Bezirksfriedhof Nummer 1, dem früheren Wilhelmplatz, stand bis zur Ablieferung für Rüstungszwecke im Zweiten Weltkrieg ein Denkmal des deutschen Kaisers Wilhelm I.

In einer Zeit, in der es überall an Holz, Steinen, Zement, Farben, Metall für Gitter, Maschinen und vielem anderen fehlte, war es geradezu normal, dass Termine nicht eingehalten werden konnten. Zum Teil dauerte es trotz Befehlen und Drohungen Jahre, bis die Ehrenfriedhöfe fertig waren. Für deren Gestaltung wurde zum Beispiel in Greifswald Material von Kasernenanlagen des NS-Regimes verwendet. Einzelne Denkmale mussten wegen schlechter Qualität schon nach kurzer Zeit saniert werden.

Unterirdische Gruft in Richtenberg Ausnahme

Denkmal für den Helden der Sowjetunion Major Wassili Grigorjewitsch Kusnezow in Greifswald an der Fleischerstraße. Granit für Grabmale gab es kaum. Quelle: eob

Zu den bis 1950 angelegten Ehrenfriedhöfen stehen beziehungsweise liegen in der Regel Kunststeine mit heute oft schwer leserlichen Inschriften für zum Teil namentlich nicht bekannte Personen und auch Massengräber. Richtenberg mit der unterirdischen Gruft, ganz ohne Einzelgräber, ist eine Ausnahme.

Ab 1965, dem 20. Jahrestag des Kriegsendes, wurden die Gedenkstätten für die gestorbenen Sowjetbürger auch in der DDR monumentaler. An die Stelle des schlichten Totengedenkens trat nunmehr ein regelrechter Memorialkult mit Prozessionen und Pilgerfahrten zu Gedenkstätten und Ehrenfriedhöfen.

Die sowjetischen Kriegstoten des Zweiten Weltkrieges wurden in der Ära des seit 1964 amtierenden Generalsekretärs der Kommunistischen Partei ( KPdSU), Leonid Iljitsch Breshnew (1906 bis 1982), regelrecht sakralisiert. Damit sollte nach Auffassung von Experten die Kluft zwischen dem Wertesystem der Kriegsüberlebenden und der jungen Generation überwunden werden. Dafür steht in Vorpommern zuallererst die Umgestaltung der Anlage auf dem Stralsunder Neuen Markt 1967 mit dem geradezu heldischen Relief von Fritz Rogge, auf dem sich ein Rotarmist und ein Zivilist die Hand geben.

Der sowjetische Ehrenfriedhof in der Grimmer Bahnhofstraße Quelle: eob

Stalinwort steht auf Ehrenmalen

Relief am Stralsunder Ehrenmal, wohl 1967 bei der Einweihung Quelle: OZ-Archiv

1968 wurde der Barther Friedhof am Fräuleinstift aufgewertet, wenn auch in bescheideneren Dimensionen als in Stralsund. Der Bad Doberaner Bildhauer Reinhard Schmidt (1917 bis 1983) schuf die Betonmauer mit den Halbreliefs bewaffneter, uniformierter Soldaten und dem russischen – für alle Grabanlagen typischen – Stalin-Wort als Inschrift „Ewiger Ruhm den Helden, die für Freiheit und Unabhängigkeit unserer Heimat gefallen sind“.

In Grimmen wurde die Anlage für 16 Tote, darunter kein Offizier, wie in Stralsund zum 50. Jahrestag der sogenannten Großen Sozialistischen Oktoberrevolution repräsentativer gestaltet. Es wurde ein Denkmal für General Semjon Nikolajewitsch Borstschew hinzugefügt, inklusive Erde aus dem Leningrader Gebiet.

Die Inschrift „Ewiger Ruhm den Helden, die für dieFreiheit und Unabhängigkeit unserer Heimat gefallen sind“ in Grimmen Quelle: eob

Vor dem Siegeszug nach Westen zählte der Militärführer, der nach Greifswald kampflos am 30. April 1945 in Grimmen einmarschiert war, zu den Verteidigern der Stadt der Oktoberrevolution. In seinen Erinnerungen berichtet Borstschew von einem überaus freundlichen Empfang in Grimmen.

In der Regel sind die Bestatteten nicht bei Kämpfen um Vorpommern gestorben. Zu den Ausnahmen gehört Ahlbeck. Die 85 hier beerdigten Soldaten sollen im Frühjahr 1945 gefallen oder danach bei der Minenberäumung umgekommen sein.

Auch Kriegsgefangene als Helden beerdigt

Das Spektrum der Todesursachen ist sehr groß. Auf den Friedhöfen ruhen viele verstorbene Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Das mutet auf den ersten Blick erstaunlich an. Denn auf Befehl Stalins wurde jeder, der sich überhaupt gefangen nehmen ließ, als Deserteur und Vaterlandsverräter betrachtet und behandelt. Boris Matussow, als Dolmetscher bei der kampflosen Übergabe Greifswalds am 30. April 1945 aus hansestädtischer Sicht ein Held, wurde nach Kriegsende erst einmal interniert, vom sowjetischen Geheimdienst überprüft und musste dann ins Lager Workuta.

Grab eines unbekannten Soldaten in Barth Quelle: eob

Andere Sowjetbürger starben nach dem Sieg an Krankheiten wie der Cholera. Auch einige Tote durch Alkoholvergiftung sind darunter, so zum Beispiel in Richtenberg. Dort sollen nach Aussagen von Zeitzeugen Soldaten nach dem Genuss von Methanol gestorben sein. Der Steuerbeamte, der sie davon abhalten wollte, wurde erschossen.

Auf den Ehrenfriedhöfen wurden nicht nur Männer bestattet. In Greifswald beispielsweise gibt es Grabsteine für Frauen, die in den 1940er-Jahren in der Stadt starben und Kinder, die hier geboren wurden. Leider fehlen auf den sowjetischen Ehrenfriedhöfen in der Regel Tafeln mit Erläuterungen, die Nachgeborenen die Einordnung erleichtern würden. Da an den Schulen Russisch heute nur noch ein Nischendasein führt, können die meistem Jugendlichen die Inschriften nicht lesen. Richtenberg hat sich um so eine Tafel bemüht, die Stadtvertretung beschloss 2006 einen Text. Aber letzten Endes verlief die Angelegenheit trotz Einbeziehung der russischen Botschaft im Sande.

Grabstein in Grimmen. Quelle: eob

Von Eckhard Oberdörfer