Sparkasse Vorpommern spendet Geld an Stralsunder Vereine

Stralsund

Tränen standen Sieglinde Löhrmann-Ventz in den Augen, als sie sich am Dienstagnachmittag wortreich bei allen bedankte, dem Team des Kinder- und Jugendtreffs in Knieper West, den Kindern und letztlich natürlich der Sparkasse Vorpommern. Daniela Freier, Filialleiterin in Knieper West, hatte zuvor einen Scheck über 2000 Euro an den sozial-kultureller Förderverein Stralsund überreicht. Das Geld wird dem Treffpunkt zugutekommen.

„Das ist so toll“, schwärmte Hausleiterin Löhrmann-Ventz gerührt. „Wir haben so viele Ideen.“ Von dem Geld soll etwa der große Saal neu gestaltet werden. Außerdem wünschen sich die Kids ein neues Konsolenspiel, es soll neue Möbel geben und und und. 30, manchmal 35 Kinder und Jugendliche besuchen den Treff in der Thomas-Kantzow-Straße 6. Vieles könne selbst gestaltet werden, sagt Benjamin Kohlstedt, der Leiter des Stadtteilzentrums gegenüber. „Wir wünschen uns aber mehr nachbarschaftliches Engagement. Zum Beispiel Väter oder Großväter, die Lust haben, mit den Kindern Seifenkisten zu bauen.“

Die Sparkasse Vorpommern hat mit den Mitteln der PS-Lotterie noch weitere Stralsunder Vereine bedacht. Über 3000 Euro freut sich der Tanzsportclub Blau-Weiß Stralsund. Trainingsjacken für Turnierpaare und Nachwuchspaare stehen auf der Wunschliste. Die Ausstattung der American Footballer sieht gut aus und kostet eine Menge Geld.

Mit 2500 Euro können ab sofort auch die American-Football-Spieler der Stralsund Pirates einkaufen gehen. Sie wollen die Sparkassenspende in neue Trainingsausrüstung stecken. Und 2300 Euro erhielt der Stralsunder Traditionsverein für die Anschaffung von Material und Werkzeug für die Lederwerkstatt und von Stoffen für die historischen Kostüme.

Zweimal im Jahr schüttet die Bank Geld aus der Lotterie an Vereine in der Region aus. Je mehr Sparer Lose kaufen, desto höher ist der Betrag. Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Sparkasse Vorpommern flossen es im ersten Halbjahr nach Angaben der Bank 80 000 Euro.

Von Kai Lachmann