Stralsund

Gute Nachrichten trotz Corona-Krise. „Auch am Telefon konnte man die Freude der Vereine hören“, sagt Sparkassen-Sprecherin Daniela Freier, die so wie ihre Filialleiter-Kolleginnen gemeinnützige Vereine aus Stralsund und Umgebung dieses Mal telefonisch über die Mittel aus dem PS-Zweckertrag informierte.

Gewappnet für die Zeit nach Corona

„Normalerweise machen wir das gern persönlich und besuchen die Vereine an ihren Standorten. Aufgrund der Corona-Beschränkungen haben wir die Vereine nun über das Telefon überrascht.“ Über 10 000 Euro können im Mai in Stralsund verteilt werden. „Danke an unsere PS-Lotterie-Sparer, die das möglich machen“, ergänzt Holger Schnell, Gebietsleiter Vorpommern-Rügen der Sparkasse Vorpommern. „Mit dem Geld kaufen die Vereine Trainingsmaterial und Ausstattungsgegenstände. Damit sind sie gut vorbereitet, wenn wir wieder zu etwas mehr Normalität zurückkehren.“

Neues Trainingsmaterial für fünf Vereine

Folgende fünf Vereine freuen sich über Mittel aus dem PS-Zweckertrag: Der ESV Lokomotive Stralsund bekommt 2500 Euro für die Anschaffung von Trainingsmaterialien. Die Wassersportvereinigung 1982 Parow erhält 2550 Euro für die Anschaffung von Material. Die Stralsunder Angelfreunde können für 1000 Euro zehn neue Angeln kaufen. Der Verein IPZV Ostseeküste möchte die 1000 Euro für die Reiter-Regenbekleidung verwenden. Der PSV in Stralsund kann 3000 Euro für neue Trainingsmaterialien ausgeben.

Insgesamt konnte die Sparkasse Vorpommern fast 84 000 Euro aus dem PS-Zweckertrag des zweiten Halbjahres 2019 an Vereine in ihrem Geschäftsgebiet übergeben. Die Mittel werden nach der Anzahl der in den einzelnen Gebietsdirektionen verkauften PS-Lose verteilt.

Von iso