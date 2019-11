Franzburg

Der Franzburger Verein zur Förderung von Kultur, Historie und historischer Entwicklung hat Grund zur Freude. Aus dem PS-Zweckertrag überbrachte Arne Dieringer, Filialleiter der Sparkasse Vorpommern in Franzburg, den Vereinsmitgliedern einen Scheck über 1250 Euro.

Das Geld nutzt der Verein zur Anschaffung von Hinweisschildern für ein Wegeleitsystem. „Das Projekt des Vereins finden wir gut. In Franzburg gibt es jede Menge zu entdecken. Die Schilder zeigen Einheimischen und Urlaubern den richtigen Weg. Das PS-Geld ist damit bestens angelegt“, so Arne Dieringer.

„24 400 Euro konnten aus dem PS-Zweckertrag in der Gebietsdirektion Nordvorpommern verteilt werden“, freut er sich. „Ich danke insbesondere unseren PSLotterie-Sparern, die diese Unterstützung erst möglich gemacht haben. Je mehr Lose wir in unserer Region verkaufen, je mehr Geld fließt an uns zurück.“

Insgesamt konnte die Sparkasse Vorpommern über 80 000 Euro an Vereine in ihrem Geschäftsgebiet übergeben. Die Mittel werden nach der Anzahl der in den einzelnen Gebietsdirektionen verkauften PS-Lose verteilt, teilte Kati Ambrosat von der Sparkasse mit.

Von OZ