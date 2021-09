Stralsund

In der Hansestadt startet am Sonnabend das Finale der Speedway-Junioren-WM. Es ist der erste von drei Finalläufen, die über die WM-Krone der U21-Junioren entscheiden. Und der einzige in Deutschland, werden Nummer 2 und 3 doch in Polen (Krosno) und Tschechien (Pardubice) ausgetragen. In der über 60-jährigen Geschichte des MC Nordstern Stralsund ist es außerdem das erste Finale einer Weltmeisterschaft überhaupt.

16 Fahrer aus 10 Nationen am Start

Auch wenn die Speedway-Nationen Polen und Dänemark ihre stärksten Asse schon im Grand Prix starten lassen, dürfen sich die Fans auf der neuen Stralsunder Piste auf spannende Rennen freuen. Denn Fahrer wie der Pole Wiktor Lampart oder Francis Gusts aus Lettland werden als Favoriten sicher keinen WM-Punkt verschenken. Wenn punkt 19 Uhr – Eurosport 2 überträgt das Rennen live aus dem Paul-Greifzu-Stadion – das Startband nach oben schnellt, sind 16 Fahrer aus zehn Nationen heiß auf die Punkte, die schließlich mit ins nächste Finale genommen werden.

Vier Deutsche in Stralsund dabei

Der Güstrower Lukas Baumann fährt in Stralsund das erste Finale der Speedway-U21-Junioren-WM-Finale mit. Quelle: Bernd Quaschning

Erfreulich aus deutscher Sicht: Vier Junioren haben den Sprung ins Fahrerfeld geschafft. Lukas Baumann aus Güstrow und Norick Blödorn aus Brokstedt sind jeweils mit einer Wildcard dabei. Beide konnte man dieses Jahr schon auf der Pauli-Piste erleben. Die beiden Stralsunder Fynn Ole Schmietendorf und Marius Hillebrand sind als Reserve gemeldet, rutschen aber vielleicht ins Feld, weil die Engländer wegen Corona nicht einreisen dürfen. „Wenn es klappt mit dem Start, werde ich alles geben“, verspricht Fynn-Ole. Der 17-Jährige, der seit 2011 auf dem Motorrad sitzt, kennt die Konkurrenz aus früheren Junioren-Rennen – und er hat nichts zu verlieren, kann sich vom Publikum tragen lassen.

Endlich wieder deutsche Talente – da lohnt sich doch ein persönliches Anfeuern der Bahnsportfans im Stadion. 4000 dürfen kommen, so sieht es das Hygienekonzept vor, das der MC Nordstern mit dem Gesundheitsamt in Vorpommern-Rügen abgestimmt hat. „Viele haben schon die Voranmeldung genutzt. Das ist gut und spart am Renntag Zeit und Nerven“, sagt Rennleiter Bernd Sagert.

Registrieren ist Pflicht

Natürlich können Kurzentschlossene auch an der Abendkasse ein Ticket kaufen. Wer geimpft oder genesen ist und den Nachweis dafür parat hat, ist schneller durch. Alle anderen müssen einen Selbsttest machen und auf Anfrage vorzeigen. Ganz wichtig: Alle müssen sich registrieren. Entweder im Vorfeld über die Homepage der Nordsterne oder vor Ort per Luca- oder Corona-App.

Veranstalter bittet um rechtzeitiges Erscheinen

Der Nordstern-Vorstand, der das internationale FIM-Prädikatsrennen mit der polnischen Agentur OneSport durchführt, bittet um rechtzeitiges Erscheinen. Denn bereits vor dem scharfen Start um 19 Uhr wird um 18.35 Uhr die Fahrervorstellung durchgeführt. Parkplätze für die auswärtigen Fans stehen am Grünhufer Bogen oder am Strelapark zur Verfügung.

Von Ines Sommer