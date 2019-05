Stralsund

Das sah doch schon mal richtig gut aus: Im Rahmenprogramm des Speedway-Bundesliga-Rennens in Stralsund präsentierte sich am vergangenen Wochenende auch der Nachwuchs des gastgebenden MC Nordstern. Und da ging es keinesfalls sachte zu. Gleich im ersten Lauf freuten sich die Zuschauer über das Duell zwischen Kai Gehl und Fynn-Ole Schmietendorf.

Hatte der 16-jährige Kai souverän den Start gewonnen und führte, wartete der 15-jährige Fynn-Ole auf seine Chance, nahm auf der Geraden kurz Gas weg und huschte noch innen vorbei. Die Fans auf den Bänken jubelten. Und auch in den anderen Läufen hatte Kai Gehl fast immer den besseren Start und preschte reaktionsschnell aus den Bändern, während Klubkollege Fynn-Ole dann vorbeiging und mit Vollgas seine Laufsiege einfuhr. Am Ende stand er dann auch verdient auf dem obersten Treppchen. „Ich freue mich, das war noch mal ein gutes Training für die Landesmeisterschaft“, sagte der Richtenberger, der gerade erst auf die 500-ccm-Maschine umgestiegen ist. Allerdings wäre der Neuntklässler auch gern in der Bundesligamannschaft gefahren. Schnell genug war er jedenfalls.

Und auch Kai Gehl schien mit dem Silberplatz zufrieden, hatte er doch die Fans mit einem sauberen Fahrstil beeindruckt. „Ich bin heute mein ersten Rennen in dieser Saison gefahren. Dafür lief es doch ganz gut. Und ich hab zumindest drei der vier Starts gewonnen“, so der Zehntklässler, der in Stralsund die IGS besucht und dort auch Abitur machen will. Auf Platz 3 fuhr Nick-Collin Haltermann aus Mulmshorn.

