Speedway-WM in Stralsund: 3500 Fans erlebten sportliches Feuerwerk

Stralsund

So viel Übertragungstechnik bekommt Stralsund selten zu sehen: Zum Finale der Speedway-Junioren-WM am Samstagabend rollten mehrere Lastwagen ins Paul-Greifzu-Stadion. An Bord unzählige Kameras, Tausende Meter Kabel, Bildschirme, Regler – und Mitarbeiter, die dafür sorgten, dass das Rennen live bei Eurosport 2 übertragen werden konnte.

Hinter den Machern steckt die polnische Speedway-Nation, die zurzeit das Maß aller Dinge bestimmt. Und so hatte der MC Nordstern Stralsund, der das Rennen gemeinsam mit dem Weltverband und der polnischen Agentur OneSport veranstalte, im Vorfeld Mammutaufgaben zu bewältigen. Eine Video-Leinwand musste her. Unter anderem waren Generatoren zu beschaffen, denn die TV-Technik frisst immens viel Strom.

Viele Bilder live aus Stralsund

Übertragungs-Ingenieur Karsten Klaußner aus Berlin im Transporter an seinem Arbeitsplatz. Quelle: Ines Sommer

Karsten Klaußner sitzt in einem Transporter, vor sich zig Bildschirme. Auf einem ist gerade in Zeitlupe der Unfall des Tschechen Jan Kvech zu sehen. Man sieht genau, wie er auf der Bahn Griff bekommen hat, den Lenker verzieht und übers Motorrad fliegt. Bilder, die einem als Mutter eines Sohnes im gleichen Alter, der auch auf der Speedwaymaschine saß, den Schauer über den Rücken laufen lassen. Wie sich später im Krankenhaus herausstellt, hat er sich an Hand und Schulter verletzt, sollte aber am nächsten Tag schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

„Ja, das sind schon geile Bilder, die hier von den vielen Kameras aufgezeichnet werden. In dem großen Laster werden die Szenen geschnitten. Ich bekomme das Ganze fertig hierher und sorge dafür, dass alles via Satellit an den polnischen Eurosport-Sender gesendet wird“, sagt der Berliner, der für eine Firma in der Hauptstadt arbeitet. Zwei bis drei Stunden braucht er bei jeder Veranstaltung, um die Technik aufzubauen.

Fünf Türme für TV-Kameras gebaut

Speedway-Junioren-WM in Stralsund: 16 Fahrer und zwei Reservisten bereiten sich auf die Fahrervorstellung vor. Quelle: Ines Sommer

Damit das alles läuft, mussten die Nordsterne zudem fünf Türme für die Fernsehkameras aufbauen. Alles im Ehrenamt und mit Unterstützung von Sponsoren. Ein Turm wurde sogar noch am Renntag nach den Wünschen der TV-Leute umgebaut. „Wir wollten die Kameramänner eigentlich mit einem Korb nach oben fahren, aber das war ihnen dann nicht geheuer, deshalb mussten wir den Turm hinter der Startkurve noch mal umbauen“, verrät Marco Schmietendorf, nicht nur mit seiner Firma Sponsor des MCN, sondern auch Vater des Stralsunders, der zur gleichen Zeit im Fahrerlager die letzten Handgriffe an seiner 500er-Maschine erledigte.

16 Fahrer aus zehn Nationen am Start

Speedway-Junioren-WM in Stralsund: Der mehrfache dänische Weltmeister Hans Nielsen hat den 21-jährigen Mads Hansen betreut. Quelle: Bernd Quaschning

Jeder der 16 Fahrer und zwei Reservisten hat im überdachten Fahrerlager seinen Platz. Dort stehen nicht nur zwei Motorräder, sondern auch jeweils ein Mini-Werkstattwagen, damit für den Radwechsel oder das Kupplungs-Feintuning alles da ist. Denn die Transporter, mit denen die Jungs aus Schweden, Tschechien, Frankreich, Lettland, Polen und Dänemark, aber auch die vier Jungs aus Deutschland, anreisen, werden im Stadion an anderer Stelle abgestellt.

Geimpft, genesen, getestet – das lief

Die Fans aus Stralsund und Elmenhorst sind immer dabei, wenn in Stralsund Speedway angesagt ist. Da konnte sie auch der hohe Eintrittspreis nicht abschrecken. Quelle: Ines Sommer

Geimpft, genesen, getestet – das wird am Eingang geräuschlos und getreu dem Corona-Konzept kontrolliert, wer sich nicht vorher angemeldet hat, muss noch die entsprechenden Zettel ausfüllen. Viele Bahnsportfans ahnten, dass es eng werden könnte und trudeln pünktlich ein. „Nach unserer Abrechnung und der Anzahl der Bänder, die wir für Fahrer, Mechaniker, VIP-Gäste und Presse ausgegeben haben, gehen wir von über 3000 Zuschauern aus“, sagt Nordstern-Finanzerin Kerstin Schmietendorf der OZ.

Fans kamen nicht nur aus Deutschland

Die Speedway-Junioren-WM aus Stralsund wurde bei Eurosport live übertragen. Auch im Fahrerlager verfolgten die WM-Teilnehmer das Rennen an mehreren Bildschirmen. Quelle: Ines Sommer

Neben hart gesotten Fans aus Güstrow, Teterow, Rostock und Neubrandenburg sowie Rand-Berlin, die zu vielen Stralsunder Rennen kommen, taucht zwischen Rennbahn, Getränke-Buden und Bratwurstständen auch immer wieder eine weiß-blau-rote Mütze auf. Mit seiner Tute macht der Mann ordentlich Lärm. „Ich bin extra aus Pilsen hierher gekommen, um unseren Fahrer Jan Kvech anzufeuern“, berichtet Heinrich und schiebt hinterher: „Ich bin sieben Stunden gefahren, schlafe in Klausdorf in einer Pension“, erzählt der Mann in gebrochenen Deutsch gemixt mit Englisch. Er ist begeistert vom Rennen und will dann noch einen Tipp, was er in Stralsund am nächsten Tag noch erleben kann.

Viele Stralsunder verfolgten das Highlight

Da haben Michael Philippen, als Ex-Handballer eingefleischter Sportler und nun auch Landtagskandidat, und die Brüder Ulf und Udo Ganzert schon einiges parat. Die Stralsunder sind wie immer zum Speedway im Pulk gekommen. „Geiles Rennen. Das ist schon eine ganz andere Nummer, als wenn hier zweite Liga gefahren wird“, finden sie.

Über 3000 Bahnsportfans waren nach Stralsund zur WM gekommen. Quelle: Stefan Sauer

Ein paar Meter weiter springt ein Mann in schwarzem Anzug auf, weil der Deutsche Norick Blödorn gerade einen Laufsieg hingelegt hat. Das Stadion tobt, und auch der Stralsunder Oberbürgermeister freut sich. „Geile Veranstaltung“, sagt Alexander Badrow (CDU), der zum ersten Mal seinen Sohn mit zum Speedway gebracht hat, und der ist genauso begeistert wie sein Vater. Auch SPD-Landtagsabgeordneter Thomas Würdisch guckt zum ersten Mal Rennen. „Das ist wirklich spannend. Toll, dass auch Deutsche dabei sind“, freut er sich.

Lasershow zum Abschluss des WM-Finales

Die fünfköpfige Bahn-Crew um Steffen Höppner musste zwischendurch viel Wasserfahren, damit es nicht so staubt. Quelle: Stefan Sauer

Während sich die Zuschauer noch freuen, dass der Däne Mads Hansen das Rennen vor zwei Polen gewonnen hat und der erst 17-jährige Deutsche Norick Blödorn sogar das Finale erreicht hat, steht schon alles für die Siegerehrung auf beleuchtetem Podest bereit. Und danach wurde es plötzlich dunkel auf der Pauli-Piste. Stromnetz zusammengebrochen? Nein, es startet eine Lasershow, ein würdiger Abschluss für ein spannendes WM-Finale.

Eil-Nachricht für Pkw-Fahrer

Einen Wermutstropfen gab es allerdings: Während die Fans aus aller Welt im Stadion saßen, hat das Ordnungsamt draußen fleißig Tickets verteilt. Kein tolles Aushängeschild für Stralsund als weltoffener, sportlicher Ort. In einer Rennpause stürmte Oberbürgermeister Badrow deshalb auf den Sprecherturm und sagte am Mikro: „Ich werde mich darum kümmern und hoffe, dass wir das schnell aus der Welt kriegen.“

Von Ines Sommer