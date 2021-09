Speedway-WM in Stralsund: Live-Blog vom Rennen im Paul-Greifzu-Stadion

Stralsund

In Stralsund steht heute das Finale der Speedway-Junioren-WM an. Rund 4000 Zuschauer sind zugelassen. Für alle, die nicht mehr in das Paul-Greifzu-Stadion passen, bietet die OSTSEE-ZEITUNG Stralsund einen Live-Blog an.

Nach der Siegerehrung steht noch ein Höhepunkt an. Geplant ist eine Mega-Laserhow. Auf Sendung geht der Blog ab 18.30 Uhr.

Die OZ berichtet direkt von der Rennstrecke. Das Rennen in Stralsund ist dabei die erste von drei Finalrunden, die über die WM-Krone der U21-Junioren entscheiden. Und das einzige Rennen in Deutschland.

Nummer 2 und 3 werden in Polen (Krosno) und Tschechien (Pardubice) ausgetragen. In der über 60-jährigen Geschichte des MC Nordstern Stralsund ist es außerdem das erste Finale einer Weltmeisterschaft überhaupt.

Von Ines Sommer