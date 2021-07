Speedway in Stralsund: Heimvorteil auf neuer Bahn nicht genutzt

Stralsund

Nach 20 Läufen im zweiten Wertungsdurchgang des Speedway-Team-Cups war der Abstand doch eindeutig: Mit 23 Punkten musste sich der MC Nordstern Stralsund bei seinem ersten Heimrennen nach zwei Jahren Corona-Zwangspause mit Platz 4 begnügen. Mit dem angestrebten Sieg im Pauli hatten die Gastgeber nichts zu tun, denn den machten die Black Forest Eagles aus Berghaupten (36 Punkte) und die White Tigers aus Diedenbergen (34) unter sich aus.

Zwar konnte Brokstedt (27) zunächst auch noch ganz gut mithalten, fiel dann aber doch zurück und stand vor den Finalläufen sogar hinter den Stralsundern. Die Gastgeber konnten den sturzbedingten Ausfall von Ben Ernst aber nicht kompensieren, so zogen die Wikinger noch vorbei.

Tobias Busch nicht im Nordstern-Aufgebot

Zur großen Verwunderung der Bahnsportfans fuhr Nordstern-Eigengewächs Tobias Busch im Dress der Wikinger aus Brokstedt auf die Stralsunder Bahn. Ein Heimrennen ohne Tobi? Wohl eine Premiere. Er hatte bereits für die Wikinger einen Vertrag unterschrieben, bevor sich die Stralsunder zur Liga-Teilnahme entschieden hatten. „Für uns ist das egal. Wir sind Tobi-Busch-Fans, egal wann, wo und für wen er fährt“, sagte Frank Borchers und schiebt hinterher: „Natürlich ist das schade für Stralsund, denn mit Buscher hätte das ja heute ganz anders ausgesehen.“ Die fairen Zuschauer feierten seine Siege, feuerten aber genauso seinen Großcousin Ben Ernst an, der überraschend doch noch für den MC Nordstern ins Aufgebot rückte – leider nicht mit gutem Ausgang.

Schlimmer Sturz: Ben Ernst verletzt

Denn in Lauf 12 kam es zu einem Sturz der hochmotivierten Busch und Ernst, die sich bereits am Startband per Ellenbogen Platz schafften. Ein gegenseitiges Aufheizen, das bei den Familien Busch und Ernst jetzt in der dritten Generationen sportlich gepflegt wird. Youngster Ben wurde dabei regelrecht unter den Airfences begraben. Der 18-Jährige war ansprechbar, klagte aber über Schmerzen in Kopf und Becken, wurde deshalb mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren.

Inzwischen ist er wieder zu Hause, muss aber wegen einer schweren Gehirnerschütterung, Becken- und anderen Prellungen mindestens drei Wochen pausieren. „Er fühlt sich, als wenn er vom Trecker überfahren wurde. Kein Wunder beim dem Einschlag. Wir sind froh, dass die Airfences Schlimmeres verhindert haben“, berichtet sein Vater Martin Ernst Montag am OZ-Telefon.

1000 Zuschauer beim Saisonauftakt

Rund 1000 Zuschauer kamen zu diesem Zweitliga-Rennen ins Stadion und freuten sich über die umgebaute Anlage. „Die Bahn ist richtig geil, macht Spaß zu fahren“, sagte Tobi Busch nach dem Rennen. Und auch Patricia Erhart, neu in der Nordstern-Mannschaft, kam gut auf der schnellen Piste zurecht. Die 17-Jährige, die gerade mit der Schule fertig ist und eine Lehre zum Mechatroniker vor sich hat, kommt aus Olching und freut sich schon auf die nächsten Rennen. Jetzt macht sie mit ihren Eltern erst mal ein paar Tage Urlaub auf Rügen.

MC Nordstern: Dominik Möser 10 Punkte; Marius Hillebrand 6, Fynn-Ole Schmietendorf 3, Patricia Erhart 3, Ben Ernst 1, Louis Tebbe 0.

Von Ines Sommer