Kita-Baustelle in Grünhufe - Spektakulärer Kita-Neubau in Stralsund: Gruppenräume, Bad und Garderobe am Haken

Am Mittwoch wurden im Stralsunder Stadtteil Grünhufe die Fertigteile für das neue Montessori-Haus montiert. Nächste Woche beginnt der Innenausbau. Zwei Millionen werden investiert. Platz haben hier künftig 89 Kinder.