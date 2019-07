Stralsund

Mit 2500 Euro unterstützt das Helios Hanseklinikum das Lokale Bündnis für Familie, und ganz konkret das Projekt „ Rettungsboot“. Mit dem „ Rettungsboot“ sollen Kinder unterstützt werden, die in eine Notsituation geraten sind. „Also, wenn das Knie mal aufgeschlagen ist, man die Eltern verloren hat oder das Handy nicht mehr für einen Anruf nach Hause funktioniert“, erklärt Bündnissprecherin Stefanie Patzelt. Für solche Moment soll es für die Kinder seriöse Anlaufstellen geben. „In der Innenstadt gibt es bereits einige Geschäfte und Institutionen, die mit dabei sind, doch wir wollen das perspektivisch im ganzen Stadtgebiet ausbauen“, sagt Patzelt.

„Mit der großzügigen Spende des Klinikums kommen wir ein enormes Stück weiter“, so die Bündnissprecherin dankbar. Denn zu tun gibt es noch eine Menge. Derzeit werden viele Flyer und Info-Zettel für die Aufklärungsarbeit erarbeitet und gedruckt, es werden Ausmal- und Lesehefte und Malvorlagen entwickelt, um den Kindern das „ Rettungsboot“ auch näher zu bringen und sie damit vertraut zu machen. Denn das Bild des Seemanns, der aus einem roten Boot einen Rettungsring wirft, soll später für Kinder in Not das Signal sein, dass sie an diesem Ort Hilfe finden.

Außerdem soll interessierten Projektteilnehmern durch Erste-Hilfe-Kurse die Angst davor genommen werden, dass man etwas falsch machen könne. Doch „falsch macht man nur etwas, wenn man gar nichts tut“, sagte Johannes Rasche, Geschäftsführer des Helios Hanseklinikums, bei der Scheckübergabe. „Alle Eltern würden sich wünschen, dass ihr Kind in einer Notsituation einen sicheren Zufluchtsort findet“, erklärte er die Intention, dieses Projekt zu unterstützen.

Für den 16. September ist im Rathaus eine Auftaktveranstaltung zum „ Rettungsboot“ geplant, bei der es viele Informationen für Interessierte und schon teilnehmende Projektpartner geben soll.

Miriam Weber