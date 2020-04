Spendenaktion in Stralsund: Rote Masken für Studierende in Not 

Stralsund

In diesen Tagen lässt die Hochschule Stralsund (HOST) rote Corona-Schutzmasken kostenlos an Bürgerinnen und Bürger im Strelapark und in der Innenstadt Stralsunds verteilen. Damit ruft die Hochschule zu Spenden zugunsten eines Nothilfefonds für Studierende auf, die sich wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie in einer finanziellen Notlage befinden.

Professor Dirk Engel, Prorektor für Studium und Lehre der HOST unterstützt die Aktion und zahlt für jede angekaufte Maske einen Euro in den Fonds ein.

Anzeige

Stralsunder können Masken im Hochschulrot nähen

Weitere dieser Masken sollen in den kommenden Tagen an Studierende, Professoren und Mitarbeiter der HOST verteilt werden. Dazu ruft die Hochschule Stralsund Bürgerinnen und Bürger auf, selbst Masken im auffälligen Rot der Hochschule Stralsund zu nähen und mit einer Rechnung (bis maximal fünf Euro pro Stück) bei der HOST einzureichen.

Weitere OZ+ Artikel

Damit möchte die Hochschule zum Gesundheitsschutz beitragen und weitere Menschen in Stralsund mit kostenlosen Masken versorgen, die noch keine eigene besitzen.

Ziel: Infektionsrisiko und Sorgen minimieren

„Wir hoffen auf viele kreative Masken in unserem knalligen Hochschulrot, mit denen wir gleich zwei Ziele verfolgen können: Das Infektionsrisiko im öffentlichen Raum und die finanziellen Sorgen unserer Studierenden zu minimieren“, so Professor Engel.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Der Corona-Nothilfefonds ist ein gemeinsames Projekt der Hochschule Stralsund mit dem Studierendenwerk Greifswald, der Universität Greifswald und der Hochschule Neubrandenburg. Das Geld wird als Zuschuss an die Studierenden ausgezahlt. Fast die Hälfte der Studierenden hat nach eigenen Angaben aufgrund der Corona-Pandemie ihre Erwerbstätigkeit und damit die Absicherung ihres Lebensunterhaltes verloren. Mit einem Spendenaufruf sollen nun weitere Mittel gewonnen werden, um Hilfspakete zu schnüren.

Wer keine Nähmaschine hat, hilft mit Spende

Studierende, die einen Antrag stellen möchten, erhalten beim Studierendenwerk Greifswald schnell und unkompliziert weitere Informationen.

Spenden können ab sofort an die angegebene Kontoverbindung gesendet werden. Wenn das Geld einer bestimmten Hochschule gewidmet werden soll, kann dies im Betreff (Widmung: Name der Hochschule) angegeben werden. Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch ausgestellt. Sollten Gelder aus dem Notfallfonds nicht in der Corona-Krise verwendet werden, wird das Geld auch zukünftig an Studierende in finanziellen Notsituationen ausgeschüttet.

Hier können Sie helfen

Kontoinhaber: Studierendenwerk Greifswald IBAN: DE43 1505 0500 0000 0002 72 Sparkasse Vorpommern Verwendungszweck: „Corona-Nothilfe für Studierende“

Lesen Sie auch:

Von Jörg Mattern