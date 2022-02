Stralsund

Die Idee kam ihm beim Zähneputzen: Weil die Freundin seiner kleinen Tochter erkrankte, dachte der Stralsunder Barbetreiber André Hillmann darüber nach, dass Kinder gerade in der Corona-Pandemie mehr Unterstützung bekommen müssten. Doch wie könnte Hilfe konkret aussehen? Eine Spendenaktion! „Ich will eh gerade die Fernseher in der Sportsbar erneuern. Die alten verkaufe ich und das Geld fließt an einen guten Zweck“, so seine ersten Überlegungen.

Doch Hillmann denkt gerne in größeren Maßstäben. Da aufgrund der Corona-Regeln der Andrang bei Fußball-Übertragungen in der Bar nicht besonders groß war, hat er sie zu einem Testzentrum umfunktioniert. Jeder Schnelltest, der bei ihm gemacht wird, bringt ein paar Euro. Nächste Idee: „Die Einnahmen eines gesamten Tages fließen auch in die Spendenaktion.“ Zudem wird das Personal an diesem Tag unentgeltlich arbeiten.

Original Phrasenschwein aus dem DSF

Damit immer noch nicht genug. Wer bei Fußball-Übertragungen einen Standard-Satz losgelassen hat, etwa „den Freistoß hätte meine Oma besser geschossen“, musste Geld in ein Sparschwein werfen. „Es ist sogar das Original-Phrasenschwein aus der DSF-Sendung Doppelpass!“, sagt Hillmann stolz. Auch dieses Geld wird gespendet. Und als er Partnern und Nachbarn von der Aktion erzählte, etwa dem Sanitätshaus Sanisund oder der Goldschmiede Schulz, kamen schon die ersten Beträge zusammen.

Und der Empfänger der Spenden? Die Wahl fiel auf den Greifswalder Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder. „In Zingst will der Verein ein Ferienhaus für Familien bauen, damit sie sich nach einer Behandlung erholen können. Das finde ich klasse“, begründet Hillmann. Deshalb hofft er, dass am Sonnabend zum Corona-Test „so viele Nasen wie möglich“ kommen.

Termin: 19. Februar, 8 bis 20 Uhr, Sportbar Allstars, Mühlenstraße 56

Von Kai Lachmann