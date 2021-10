Spendenaufruf: Soldaten und Helfer sammeln Geld für Kriegsgräber

Stralsund

Der Landesverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat in Stralsund seine diesjährige Haus- und Straßensammlung eröffnet. Zum Auftakt trafen sich am Dienstag auf dem Alten Markt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU), Kapitän zur See Stephan Fiebig und Landrat Stefan Kerth (SPD) mit Thomas Reichenbach, dem Vorsitzenden des Kreisverbands Vorpommern-Rügen des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Wofür gesammelt wird

Traditionell startet die Sammlung drei Wochen vor dem Volkstrauertag und endet eine Woche danach am 22. November. Gesammelt wird in diesem Jahr im Kontext mit dem 80. Jahrestag „Angriff auf die Sowjetunion und den Balkan“ und dem Leitgedanken des Volksbundes „ Arbeit für den Frieden“. Im Juni 1941 marschierte die deutsche Wehrmacht in die Sowjetunion ein. Mit dem Einmarsch begann ein Vernichtungskrieg, der bis 1945 allein auf sowjetischer Seite bis zu 27 Millionen Menschen das Leben kostete.

Friedhöfe und Kriegsgräberstätten sollen gepflegt werden

Der Volksbund möchte Alt und Jung stärker vom Wert seiner internationalen Friedens- und Versöhnungsarbeit überzeugen, Friedhöfe pflegen, Kriegsgräberstätten sanieren und mit den Menschen vor Ort im Dialog stehen.

An der Haus- und Straßensammlung in MV beteiligen sich etwa 500 ehrenamtliche zivile Sammler, Schüler sowie Soldaten und Reservisten der Bundeswehr. Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge rund 20000 Euro gesammelt.

