Stralsund

Irgendwie lag es in der Luft, dass die vierte Charity-Gala „Windflüchter“ etwas Besonderes werden könnte. Professor Matthias Birth, Ärztlicher Direktor des Helios-Hanse-Klinikums und Gründer der Stiftung „Betroffen“, begrüßte die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU), Landrat Stefan Kerth (SPD), sowie Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) an seinem Tisch.

Professor Matthias Birth, Ärztlicher Direktor des Helios-Hanse-Klinikums und Gründer der Stiftung „Betroffen“, begrüßte die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als Ehrengast der Windflüchter-Gala. Quelle: Christian Roedel

Mit sehr persönlichen Worten beschrieb Regierungschefin Manuela Schwesig später das Schockerlebnis ihrer Krebsdiagnose und ihre Gefühle und Ängste, die sie ausgestanden hat in dieser für sie sehr schweren Zeit, wobei ihr zwischenzeitlich die Stimme fast versagte. So emotional betroffen hat die Öffentlichkeit Manuela Schwesig, die eher als unterkühlt gilt, wohl noch nie erlebt und der voll besetzte Saal zollte ihr dafür einen lang anhaltenden Applaus.

Hochkarätige Künstler auf der Bühne

Die aus dem ZDF bekannte Andrea Ballschuh moderierte den Abend und holte sich dafür Schauspieler Lenn Kudrjawitzki, bekannt als Kommissar aus der aktuellen ARD-Kroatien-Krimi-Serie, an ihre Seite. Der gebürtige Petersburger war ein geistreich witziger Plauderer, dessen Berliner Charme das Saal-Publikum in gute Laune versetzte und als eine der ersten Künstlerinnen seine Ehefrau Nora begrüßte, die als One-Woman-Violin-Orchestra die Gala-Gäste betörte.

Mike Kilian von der Berliner Band Rockhaus sang seine Klassik-Rockballaden. Quelle: Christian Roedel

Der 15-jährige Sangesstar Phil Schaller sorgte mit Valentin Kuhn am Klavierflügel für Gänsehaut-Momente mit dem bekannten Leonard-Cohen-Klassiker „Halleluja“. Ganz großes Bühnenkino war der Auftritt des Chinesischen Nationalzirkus´ mit atemberaubenden Sprüngen, Jonglagen und prächtig bunten Gewändern. Die junge Singer-Song-Writerin Alina legte mit ihrer souligen Stimme eine packende Performance hin und zum großen Finale luden die Comedian Harmonists Today und die Band Ostrock light mit ihrem Session-Partner Mike Kilian ein.

Der musikalisch Höhepunkt des Abends, bei dem es kaum einen auf seinem Platz hielt, war die Cover-Version des City-Kulthits „Am Fenster“, in dem One-Violin-Orchestra Nora den legendären Geigenpart übernahm und das Kühlschiff zum brodeln brachte.

Rekordsumme im Spendensack

In der stillen Auktion wurde für Kunstwerke von Udo Lindenberg, Otto Waalkes, eine Karikatur des Stralsunder Skurrileums, eine von Alice Cooper signierte E-Gitarre, Box-Handschuhe von Mohamed Ali und ein Wohnzimmerkonzert mit Fools Garden geboten. Ein spontanes Angebot für die Tombola kam dann von Manuela Schwesig, die eine persönliche Jogging-Tour als Gewinn einbrachte. 92000 Euro kamen so am Ende des Abends zusammen, die ein anonymer Spender auf die beachtliche Summe von 100000 Euro erhöhte.

Von Christian Rödel