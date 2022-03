Spezialschiff „Catjan“: An Bord des Schiffes, das Hiddensee vom Internet abschnitt

Stralsund/Hiddensee

Das Spezialschiff „Catjan“ sollte auf der Insel Hiddensee eigentlich ein neues Kommunikationszeitalter einläuten. Doch bei den Bauarbeiten auf der Meerenge zwischen Rügen und Hiddensee kam es zu einer Panne, das alte Seekabel wurde durchtrennt – und Hiddensee für einige Tage nahezu vom Telekommunikationsnetz abgeschnitten. Zwar konnte der Schaden schnell

An Bord der „Catjan“, die von Wyk auf Föhr durch die Nordsee und den Nord-Ostsee-Kanal an den Sund gekommen war, arbeitete man auf Hochdruck, um den Schaden zu beheben. Seelotse Jens Mauksch hatte das 42 Meter lange und zwölf Meter breite Spezialschiff für die Arbeiten sicher durch den Libben, das enge und flache Fahrwasser zwischen der Halbinsel Dranske und dem Enddorn von Hiddensee, nach Stralsund gelost. „Da bin ich bisher nur ganz selten durchgefahren“, gesteht er, „denn normalerweise gehen die Schiffe durch den Gellenstrom westlich von Hiddensee nach Stralsund. „Wir mussten, weil es noch Nacht war, erst mal nach Schaprode“, erklärt Mauksch, „da lag der Libben eben näher, zumal das Schiff nur einen halben Meter Tiefgang hat“. Von Seglern wird die landschaftlich reizvolle Passage gern genutzt.

Nicht nur präzise Manövrierung

Im Stralsunder Frankenhafen wurde schweres Gerät geladen, das mit sieben Schwerlast-Sattelschleppern angeliefert und per Kran an Deck der „Catjan“ gehievt wurde. Darunter auch „Nessie II“. Sie sieht mit ihren Raupenketten aus wie ein überdimensionaler Panzer ohne Turm und Kanone, wiegt aber mehr als zweieinhalbmal so viel ein „Leopard“-Panzer: gewaltige 165 Tonnen. „Wir sind nur der Transporteur der Maschine“, sagt der Bremer Kapitän Timm Nießmann ziemlich untertreibend, denn kaum ein anderes Schiff an der Küste weist eine derart große Leistungspalette auf wie die „Catjan“. Mit ihren 42 Metern Länge, zwölf Metern Breite und vor allem nur einem halben Meter Tiefgang ist der 341-Tonner das ideale Einsatzschiff für alle küstennahen Gewässer. Nicht nur allein diese Eigenschaften sorgten für den Zuschlag zum Hiddensee-Projekt, den die Reederei NF-Seefracht GmbH erhielt, wie Geschäftsführer Kapitän Dennis Ronnebeck mitteilte.

Catjan-Kapitän Timm Nießmann auf der Brücke seines Spezialschiffes. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Das aus einem niederländischen Krabbenfänger 2012 umgebaute Schiff biete darüber hinaus ein großes Ladevolumen, zwei 260 kW-Scania-Maschinen und eine präzise Manövrierung dank Schottel-Pump-jet-Antrieb. Sogar das Drehen auf der Stelle sei mit den über 360° verstellbaren Wasserstrahlauslässen der Kreiselpumpenantriebe möglich. Selbst schwierige Strömungs- oder Tideverhältnisse mit ständig wechselnden Wasserständen seien mit dieser Technik kein Problem. Eine seegangsruhige Arbeitsplattform sei besonders wichtig bei wissenschaftlichen Arbeiten: wenn zum Beispiel per Bohrung Baugrunduntersuchungen durch den „Moonpool“, eine Öffnung an der Rumpfunterseite, ausgeführt werden müssen.

Insel hilft Insel

Je nach Einsatzzweck sind auch Bobcat (Kompaktlader), Minibagger, Teleskoplader oder Gabelstapler mit an Bord. Die fährt der Matrose, dritter Mann neben dem zweiten Kapitän an Bord. „Aber gekocht wird reihum“, lacht Nießmann, „und zwar hier auf der Brücke“. Im Vorschiff sei nur Platz für unsere drei Kabinen und ein Bad mit WC.“ Nach 14 Tagen Arbeit sind die Männer nämlich wieder zuhause und können dann 14 Tage entspannen.

Kabel wurden beim Ziehen des neuen Grabens beschädigt

Die Kabelfräse "Nessie II" an Deck. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Hinter ihnen liegt eine harte, windgepeitschte Arbeitswoche zwischen Seehof auf Rügen und der Hiddenseeer Fährinsel: die Verlegung eines neuen rund zwei Kilometer langen Glasfaser-Breitband-Kabels für eine bessere Digitalisierung der Insel. Die hatte der Zweckverband (Zwar) in Auftrag gegeben mit der Forderung, nur minimalen Bodendruck wegen des Naturschutzes zu verursachen. „Nessie II“, die panzerstarke Kabelfräse, ging auf Tauchstation im Trog, wie dieser bis zu rund 3,00 Meter tiefe Teil des Fahrwassers heißt. „Zunächst musste die Maschine einen neuen Graben ziehen, bevor das alte Telekom-Kabel aufgenommen werden konnte“, berichtet der Kapitän und weiter: „Die genaue Position gab aber die Telekom um zehn Meter daneben an, so dass ´Nessi` prompt die alte Leitung zerriss“. „Also nicht unser Fehler“, stellt Nießmann fest. Damit waren die Insulaner von der digitalen Welt abgeschnitten.

Unter Hochdruck wurde jetzt das Zweckverbands-Kabel gezogen, so dass die Arbeiten am – zum Glück für die Hiddenseeer! – relativ schnell abgeschlossen werden konnten. Nach der Arbeit machten sich die Männer wieder auf den Heimweg zu ihrer nordfriesischen Insel Föhr nach dem Motto: „Insel hilft Insel!“

Von Peer Schmidt-Walther