Stralsund

Das ist ja komisch – warum wurden auf dem Spielplatz am Teichhof einige Spielgeräte abgebaut? Diese Frage hörten wir bei unserer Stippvisite in der benachbarten Gartenanlage immer wieder. „Unsere Kinder spielen hier so gerne, und jetzt wurden doch einige Möglichkeiten weggenommen“, so Olga Fot, Chefin des Kinderschutzbundes in Stralsund. Der betreibt in Stralsund nicht nur einige Gärten am Teichhof, sondern sorgt auch für Kindertreffpunkte. Ebenso wie die Mitarbeiter des Stadtteiltreffs Knieper West. Aus dem Rathaus gab es dazu nun folgende Antwort: „Das Spielschiff mit Traktorschwingreifen auf dem Spielplatz am Teichhof weist laut einem Sicherheitsgutachten zahlreiche Hölzer mit morschen Stellen auf. Aus diesem Grund wird das Spielgerät komplett mit neuen Holzelementen versehen.“ Nach dem Abbau dieser Hölzer ist das Gerät praktisch nicht nutzbar und wird deshalb für die Benutzung gesperrt. „Die Arbeiten sollen noch in dieser Woche von einer Tischlerfirma ausgeführt werden. Ziel ist, dass das Spielschiff am 19. Juli wieder von den Kindern in Beschlag genommen werden kann“, so Stadtsprecher Peter Koslik.

Ines Sommer