Stralsund

Zehn Polizisten der Hauptreviers Stralsund und fünf Streifenwagen waren am Freitagnachmittag in der Altstadt zum Einsatz ausgerückt. Der Anlass dafür war die Beobachtung eines 37-jährigen Stralsunders, der sich gegen 13 Uhr im Polizeihauptrevier meldete. Dieser gab an, dass er kurz zuvor zwei Frauen und einen Mann mit südosteuropäischem Aussehen gesehen hatte, die augenscheinlich mit einer schwarzen Handfeuerwaffe ein Gebäude in der Semlower Straße betreten hatten, in dem sich sogenannte „Modelwohnungen“ befinden.

Sechs Polizisten, mit Schussweste und Helm gesichert, betraten kurz darauf das Gebäude. Weitere Beamte sperrten den Bereich um das Haus weiträumig ab. Bei der Überprüfung der Räumlichkeiten wurde eine zur Beschreibung passende Spielzeugwaffe gefunden und sichergestellt. Der beschriebene Mann hingegen konnte nicht angetroffen werden.

Nach nach ersten Erkenntnisse, konnte die Polizei keine konkrete Gefährdung für Personen erkennen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Von Jörg Mattern