Tribsees

Kürzlich trafen sich Mitglieder des Arbeitskreises Asyl, der evangelischen Kirchengemeinde und des Tribseeser Sportvereins, um eine Fußballsport-Partnerschaft zu besiegeln. Sie besteht darin, jungen Flüchtlingen das Trainieren und das Spielen in Mannschaften im Tribseeser Sportverein zu ermöglichen.

Eine Mitgliedschaft im Sportverein ist aber mit finanziellen Beiträgen verbunden, die in der Regel von den Flüchtlingen nicht aufgebracht werden können. So entstand im Arbeitskreis Asyl und in der Kirchengemeinde die Idee, mit Patenschaften jeweils für einen Sportler diese Kosten zu übernehmen.

Vier Paten konnten schon gewonnen werden, die mit ihren Beiträgen bereits vier Flüchtlingsportlern das Trainieren und den Einsatz in Fußballmannschaften ermöglichen. Die Organisatoren rufen die Tribseeser dazu auf, mit der Übernahme von Patenschaften weiteren jungen Flüchtlingen die Teilnahme am Sportgeschehen in der Trebelstadt zu ermöglichen und damit zu ihrer Integration beizutragen.

Harry Lembke