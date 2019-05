Baabe

Der SV Blau-Weiß Baabe arbeitet sich weiter mühsam Richtung Klassenverbleib. Am Mittwoch gab es für den Landesligisten das dritte 1:1 im vierten Spiel. Diesmal verpassten die Mönchguter gegen den Tabellennachbarn FC Einheit Strasburg einen größeren Schritt. Das erneute Remis war für Trainer Ronny Rüting zu wenig: „Wir haben von den letzten fünf Spielen zwar nur eins verloren, allerdings auch nur eins gewonnen.“

Daher befindet sich Baabe mit nun fünf Punkten Vorsprung auf Mirow/ Rechlin vier Spieltage vor Schluss weiter in Abstiegsgefahr. „Alles läuft wohl auf das direkte Duell am vorletzten Spieltag hinaus“, ahnt Rüting.

Die Baaber verpassten im Heimspiel gegen Strasburg erneut einen Befreiungsschlag, da sie vor allem in Halbzeit eins gegen den starken Wind spielend nicht in die Partie fanden. Die Gäste überließen den Hausherren zwar den Ball, doch diese konnten damit nicht viel anfangen und wirkten allgemein zu ängstlich. Hinzu kam der unglückliche Rückstand, welcher aus Sicht der Baaber irgendwie auch typisch ist: Nach einem Abschlag des Gäste-Torwarts verschätzte sich die Baaber Abwehr und Torjäger ­ Krzysztof Piotr Kornak überwand Nico Offermann sehenswert per Lupfer – 1:0 (29.).

Bis zur Pause hatten die Blau-Weißen daran zu knabbern, während die Gäste sich mit der knappen Führung zufriedengaben. Im zweiten Spielabschnitt wirkten die Hausherren dann zielstrebiger und agiler, wobei sich die Gäste nur noch aufs Verteidigen beschränkten. Dies wurde in der 65. Minute bestraft, als Florian Fründt eine Flanke von Daniel Ewert zum Ausgleich einköpfte. Die Hausherren erhöhten nun stetig das Risiko, um den wichtigen Dreier zu erzwingen, doch entweder verfehlten die Abschlüsse das Ziel oder der letzte Pass misslang. „Uns hat die eine oder andere Einzelaktion gefehlt, um auch mal hinter die Abwehr zu kommen oder einen Elfmeter herauszuholen“, berichtete Rüting.

Letztendlich trennten sich beide Teams leistungsgerecht. Nun gastieren die Baaber zweimal in der Greifswald.

Aus der Nähe der Hansestadt kamen am Mittwoch die Kicker des VfL Bergen – mit leeren Händen. Gegen den SV Jahn Neuenkirchen setzte es eine überraschende 0:2-Niederlage. Robin Holtz (32.) brachte die Hausherren in Front, Renaldo von Poblotzki (77.) traf zum Endstand. Damit rückt das Ziel Top fünf erstmal in die Ferne. Fünf Punkte haben die Bergener jetzt Rückstand auf Laage (5.) und Karlsburg/ Züssow (4.), sechs auf Penkun (3.).

Parallel zu den Rügener Landesligisten konnte der FSV Garz am Mittwoch den Ligaverbleib in der Landesklasse I perfektmachen. Dazu reichte ein 4:1-Sieg gegen Hohendorf. Tim Tebus und David Naumann trafen doppelt. Baabe: Offermann – Schröder, Handschug, Rast, Hänsel, Birk, Ringer, Ewert, Wolski (79. Kirkici), Wieser (46. Hoth), Fründt VfL: Heine – Pawzik, Essner, Thesenvitz, Kröger, Bergmann, Bruch, Drzymotta, Vergils, Latzel (72. Hinz), Meyer

Peter Scheibel und Horst Schreiber