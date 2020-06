Elmenhorst/Stralsund/Grimmen

Von den anhaltenden Regengüssen am Sonnabend ließen sich die Reiter und Beachvolleyballer nicht abhalten. Die Hobbysportler wollten nach wochenlanger Zwangspause unbedingt wieder in den Wettkampfmodus schalten. So waren die Nachwuchspferdesportler trotz aufgeweichten Turnierplätzen in Elmenhorst bei Stralsund froh über das erste Dressurturnier der Saison. Und auch Volleyballer suhlten sich im durchnässten Strand der Hansestadt, um sich am ersten Spieltag der neu geschaffenen Baltic Beach League zu messen. „Es ist ein super Gefühl, macht richtig Spaß“, versichert Beachvolleyballer Thomas Krüger.

Doch nicht alle Sportler dürfen trotz der gelockerten Corona-Regularien zurück in die Wettkampfkleidung. Beispielsweise müssen Kampfsportler weiter im Trainingsalltag ausharren. „Das ist tragisch! Alle Meisterschaften sind ersatzlos abgesagt. Dabei hätten wir dort eine gute Rolle gespielt. Da bin ich mir sicher“, meint der Grimmener Judotrainer Ralf Päplow.

Neustart in Elmenhorst wichtig für Nachwuchssport

Zwei Monate sind die Reiter aus MV in Verzug. Im April beginnt die „grüne Saison“ auf den Freiluft-Anlagen im Land. Der Wettkampfkalender ist im Mai und Juni proppevoll. „Normalerweise haben wir drei bis fünf Turniere parallel an einem Wochenende“, weiß Birca Roos, Vorsitzende des Kreisreiterbundes Vorpommern-Rügen. Doch bisher zeigten nur die Profis auf dem Gehöft von Holger Wulschner in Groß Viegeln ihr Können. „Daher war das Dressurturnier in Elmenhorst unheimlich wichtig für den Jugendsport“, betont Roos.

In die Vorbereitung sei viel Herzblut gesteckt worden, befand die Wöpkendorferin. Die coronabedingten Auflagen hielten sich in Grenzen. „Abstandsregelungen konnten gut eingehalten werden, das Aushändigen und Einreichen der Personenlisten ist kein großer bürokratischer Aufwand und fließendes Wasser zum Händewaschen war vorhanden“, zählt Roos auf.

Trotz Euphorie über den gelungenen Neustart für Pferdesportler der Region, Birca Roos betrachtet die Auswirkungen der Coronapause auf ihren Sport mit Sorge. „Das Flair eines Turniers ist völlig verloren gegangen. Keine Zuschauer, mitunter nicht einmal eine Siegerehrung, kein Eis oder Bier im Anschluss mit Freunden und Familie“, beschreibt sie. Viele Hobbyreiter überlegen zweimal, ob sie den großen Aufwand für eine abgekühlte Turnieratmosphäre betreiben. Zum Teil bleiben die sonst so beliebten, weil knappen Startplätze bei Dressuren unbesetzt. Das liegt auch daran, dass die Startgelder derzeit exorbitant steigen, weil die Gebühren rund um den Pferdesport in die Höhe schnellen.

Leere Turnierfelder wären „dramatisch! Wenn keine Lösung gefunden wird, gibt es gar keine Cups mehr“, schlägt Roos Alarm. Die Reitvereine finanzieren sich zum großen Teil über eigene Turniere.

Der Kreisreiterbund Vorpommern-Rügen versucht, seinen Mitgliedern unter die Arme zu greifen. Das Geld, das der Verband für die mittlerweile abgesagten Meisterschaften bereithielt, gibt er nun an Turnierveranstalter weiter.

Somit konnte in Elmenhorst gestartet werden. Einige Standorte ziehen in den kommenden Wochen nach. „Es läuft wieder etwas an. Schön!“, freut sich Roos.

Neue Strandvolleyball-Serie soll sich etablieren

Ohne monetäre Unterstützung dafür mit einem frischen Konzept stiegen die Beachvolleyballer der Region am Sonntag in die Wettkampfsaison ein – knapp einen Monat später als gewollt. Je fünf Herren- und Frauenteams spielten den ersten Wettkampftag der Baltic Beach League aus.

An vier (Frauen) beziehungsweise fünf (Herren) Spieltagen ermitteln die insgesamt acht Männer- und sechs Damen-Duos in Hin- und Rückserie den Nordost-Meister von MV. Die Teilnehmer kommen aus Stralsund und Greifswald – den beiden Wettkampforten.

„Nach den Ausfällen der Ranglisten-Turniere, auf denen wir sonst unterwegs wären, haben wir uns gefragt: Was können wir machen? Dann kam uns relativ spontan die Idee des Ligasystems“, erzählt Organisator Thomas Krüger, der mit Partner Eric Borchardt auch selbst aufschlägt. „Wunderbar, dass zum Liga-Start die Lockerungen in MV dazukamen.“ So waren die Corona-Vorkehrungen schnell getroffen. „Wir haben zum Start die DVV-Handlungsempfehlung vorgelesen und jeder hat sein Datenblatt abgegeben. Fertig“, sagt Krüger.

Dann konnte am Stralsunder Strandbad gebaggert und angegriffen werden. An die Tabellenspitzen haben sich die Wildcats Anne Krohn und Dana Polenz sowie Tom Stübe mit Partner Robert Rogge (alle Stralsund) gesetzt. „Die Liga ist ein familiäres Turnier, aber es geht schon ab“, bescheinigt der Greifswalder Krüger.

Die Premiere der Baltic Beach League ist von Sportler aus dem Nordosten von MV geprägt. Das soll aber nicht so bleiben. „Wenn sich das Format durchsetzt, sind wir offen für das ganze Bundesland“, blickt Krüger voraus.

Trainingsstart bringt bürokratische Hürden

Ralf Päplow richtet schon jetzt seinen Blick raus aus MV. Seit drei Wochen trainieren er und seine Kollegen die Nachwuchs-Judoka des KSV Grimmen wieder im eigenen Dojo. Ein Wettkampf ist aber erst einmal nicht in Sicht. „Ich hoffe auf das Turnier im November in Schweden. Und darauf, dass wir unser Anfängerturnier Ende August durchziehen können – zur Not auch ohne Zuschauer“, liebäugelt Päplow.

Die Zeit während der Zwangspause sei schrecklich gewesen. „Mir ging es schlecht! Man will ja seine Sportler trainieren.“ Mit dem Neustart hat sich die Situation nur geringfügig verbessert. Der KSV musste zwei Trainingslager absagen, durfte bis vor kurzem nur in Schattenkämpfen, an Athletik, Kraft und Ausdauer feilen. Zudem sind Unmengen an Coronavorschriften beachten.

„Wir haben maximal zwölf Kinder gleichzeitig für 45 Minuten auf die Matten gelassen. Danach mussten wir eine halbe Stunde Pause zum Desinfizieren machen. Mittlerweile hat sich ordnerweise Zettelkram angehäuft. Unglaublich, was man in dieser Zeit im Ehrenamt nebenbei so leistet“, ächzt Päplow. „Danke an alle Trainer, die mitgezogen haben!“

Der Lohn für die Zusatzarbeit: „Die Kinder sind überglücklich, wieder trainieren zu dürfen“, freut sich der Vereinschef. Zumindest die, die noch mit Feuereifer dabei sind. Päplow befürchtet, dass einige Talente aufhören werden. „Das ist der trainingsfreien Zeit geschuldet.“

Vereine kämpfen gegen Abmeldungen

Die Angst vor dem Rückgang der Aktiven im Verein, gerade in den Kinderabteilungen, ist vereins- und sportübergreifend groß. Kinder und Jugendliche hätten sich an die Zeit ohne sportliche Belastung gewöhnt, so die Befürchtung der Vereinsverantwortlichen. Da kommt der Neustart in allen Bereichen gerade noch rechtzeitig, um die Talente wieder an die Trainingsgeräte zu locken.

Von Horst Schreiber