In der Prioritätenliste für die Modernisierung der Stralsunder Sportstätten stehen Kupfermühle, Sporthallen-Neubau in Franken und die Curie-Halle in Knieper West ganz oben. Doch eine Umfrage unter den Sportvereinen ergab, dass noch eine weitere große Halle gebraucht wird. Der Sportausschuss der Bürgerschaft reagierte.