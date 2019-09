Sportarzt kritisiert: Zu wenig Bewegung erhöht Sport-Unfallrisiko

Greifswald

Über 450 000 Unfälle haben sich 2017 im Sportunterricht an Deutschlands Schulen ereignet. Am häufigsten verletzten sich Schüler bei Ballspielen, hier wurden über 200 000 Fälle gemeldet, die meisten beim Fuß- oder Basketball, die wenigsten bei Hockey oder Völkerball.

Auf Platz 2 landeten Unfälle beim Turnen mit rund 48 000 Fällen. Hier sind Bodenturnen (35 Prozent), Bock, Pferd, Stufenbarren und Kasten (je rund 10 Prozent) offensichtlich die größten Gefahrenpotenziale für Mädchen und Jungen. In der Leichtathletik wurden 25 885 Fälle registriert – allein die Hälfte beim Laufen. Hoch- und Weitsprung folgen mit 20 und 15 Prozent. Anders als man erwarten würde, sieht es beim Hürden- und Hindernislaiuf aus. Hier passieren mit 3,7 Prozent die wenigsten Unfälle.

Die meisten Kinder und Jugendlichen, die sich im Sportunterricht verletzen, müssen an Kopf, Hand oder Fuß behandelt werden. Am häufigsten kommt es zu Prellungen und Erschütterungen (38 Prozent), gefolgt von Torsionen und Zerreißungen. Selten sind Quetschungen und Frakturen.

„Und die Zahl der Sportunfälle wird weiter steigen. Wir merken das ja hier auch in unserer Praxis. Besonders schlimm ist es im Winterhalbjahr, wenn die Jungs ans Reck oder ans Pferd müssen, und die Mädchen am Stufenbarren oder auf dem Schwebebalken ihre Übungen absolvieren müssen. Und das, obwohl da heute gar nicht mehr soviel verlangt wird wie früher“, sagt Dr. Volker Worm. Der Facharzt für Chirurgie und Sportmedizin, auch Greifswalds ältester Durchgangsarzt, muss es wissen, er betreut seit Jahrzehnten Patienten nach Unfällen, auch in seiner chirurgischen Praxisklinik in der Gützkower Straße. Mittlerweile sitzt schon die dritte Generation in seinem Sprechzimmer.

„Das Schlimme ist, dass wir uns zu wenig bewegen, und das betrifft besonders auf unsere Kinder zu. Sport kommt im Computer-Zeitalter zu kurz. Und wer sich zu wenig bewegt, ist untrainiert und verletzt sich schneller“, erklärt der 75-jährige Greifswalder im OZ-Gespräch. Für ihn sei es ein Unding, dass immer mehr Atteste ausgeschrieben werden. „Und die Eltern denken auch noch, sie tun ihren Kindern was Gutes damit. Das Gegenteil ist der Fall. Bewegen ist Leben.“ Ines Sommer

Die Patienten sind sein Jungbrunnen

Greifswalder aus Leidenschaft

Von Ines Sommer