Sportausschuss in Stralsund: Mahnkesche Wiese für neue Halle geeignet

Statt sporadischem Manegenzauber im Zirkuszelt künftig Kultur und Sport in einer neuen Drei-Felder-Halle mit möglichst vielen Zuschauerplätzen – das ist der Wunsch der Wählergemeinschaft Bürger für Stralsund. Die Fraktion in der Stralsunder Bürgerschaft hatte im Mai 2019 einen Antrag durchgeboxt, der eine Prüfung des Geländes Mahnkesche Wiese für einen Sporthallen-Neubau beinhaltete.

Das hat die Stadt geprüft

Die Ergebnisse dieser städtebaulichen Untersuchung wurden nun im Sportausschuss der Bürgerschaft präsentiert. Demnach ist die Mahnkesche Wiese geeignet, wobei zwei Varianten untersucht wurden: Eine Drei-Felder-Halle für Schul-, Vereins- und Volkssport mit Platz für 1500 Besucher, die vielleicht dort auch Kulturveranstaltungen erleben könnten. Oder eine Zwei-Felder-Halle mit 250 Zuschauerplätzen.

Die größere Variante hätte ein Spielfeld von 1215 Quadratmetern, rund 200 Stellplätze wären zu schaffen. „Sie müssen bedenken, dass dann von der Mahnkeschen Wiese nicht mehr viel übrig ist“, sagte Jörn Tuttlies, Leiter der Abteilung Schule, Sport und Zentrales Gebäudemanagement im Stralsunder Rathaus.

Bis 2023/24 keine Fördermittel mehr für Sporthallen

Die kleinere Lösung hätte eine Spielfläche von 968 Quadratmetern, wobei nur 24 Parkplätze anzulegen wären. „Das ist dann alles eine Nummer kleiner, vergleichbar mit der Curie-Halle oder der Sarnow-Halle in Knieper West“, so Tuttlies, der mit einem Zwinkern sagte, dass er auch am liebsten eine kleine Stadthalle bauen würde. „Wünschen kann man sich viel. Aber wir müssen gucken, was realistisch, was machbar ist. Fakt ist, dass es bis 2023/24 keine Fördermittel für Sporthallen mehr gibt, die Töpfe sind ausgeschöpft.“ Deshalb brauche man entweder neue Ideen oder man müsse warten.

Auf den Einwand, dass manche Dörfer super neue Plätze und Hallen bekommen haben, Stralsund aber in die Röhre guckt, sagte der Mann aus dem Rathaus: „Die Gemeinden können viel investieren über die Förderung ländlicher Räume, das fällt für uns als größere Stadt flach. Das ist bitter, aber nicht zu ändern.“

Jörn Tuttlies gab außerdem zu bedenken, dass man für so viele Zuschauerplätze – die BfS-Fraktion hätte am liebsten 2500 – erst recht keine Förderung bekomme. „Das ist ja schon eine kleine Stadthalle, da kann man auch nicht mehr mit der Begründung kommen, dass wir die Halle für den Schulsport des Schulzentrums am Sund brauchen.“

Große Variante könnte rentabler sein

Michael Philippen (BfS) unterstrich im Auftrag seiner Fraktion, dass man „etwas Ordentliches bauen“ wolle. „Zum Parken können ja auch die Park-and-Ride-Plätze gegenüber genutzt werden.“ Maria Quintana-Schmidt ( Die Linke) zeigte sich verwundert über das Verhältnis von Fläche und Zuschauerplätzen. „Auf knapp 1000 Quadratmetern hätten wir 250 Zuschauerplätze und auf 1200 Quadratmetern 1500 Besucher – das steht doch in keinem gesunden Verhältnis“, sagte sie und vermutete, dass die größere Variante dann ja rentabler sei.

Multifunktionsräume benötigt

„Wir brauchen unbedingt Multifunktionsräume in so einem Neubau“, meinte Ralf Klingschat. Der Abgeordnete der FDP/CDU-Fraktion kenne viele Anfragen von Sportvereinen, die für ihre Angebote einen kleinen Raum nutzen wollen. „So was sollten wir mit einplanen. Wir kennen die Probleme aus dem Jahni. Offensichtlich ist es in Stralsund schwer, eine Möglichkeit für Pilates, Yoga oder Gymnastik zu finden“, sagte der Mann, auch Gewichtheber des TSV 1860.

Wie viel für welche Variante zu investieren wäre, blieb offen. Wie Jörn Tuttlies betonte, ging es laut Bürgerschaftsbeschluss erst einmal nur um die Prüfung der Fläche. „Aber wenn man weiß, dass uns jetzt die Ein-Feld-Halle in Andershof ohne irgendwelchen Luxus 3,3 Millionen Euro kostet, kann man sich alles andere selbst ausrechnen.

Die Ausschuss-Runde legte fest, die Neubau-Varianten für die Mahnkesche Wiese nun in den Fraktionen zu diskutieren. Die BfS-Fraktion kündigte bereits einen Antrag an die Bürgerschaft an.

